JESEN OBOJILA KINESKI VRT U ZLATNO: Hiljade stabala stvorile cvetni lavirint (VIDEO)

VRT Guibo u Hangdžouu, na istoku Kine, prostire se na oko 27 hektara i ima više od 14.000 stabala osmantusa, od kojih je više od 8.000 orezano u obliku lopte.

Foto: printskrin telegram/sputniksrbija/142207

Cvetovi osmantusa, karakteristični za jesen u ovom delu Kine, poznati su po slatkastom mirisu.

Stabla u vrtu stara su od 25 do 30 godina, a zasad je nastao kao privatni projekat započet pre više od decenije.

sputnikportal.rs

BONUS VIDEO - IZBODEN MUŠKARAC U NOVOM SADU: Napadač mu prišao dok je izlazio iz auta