JESEN OBOJILA KINESKI VRT U ZLATNO: Hiljade stabala stvorile cvetni lavirint (VIDEO)
VRT Guibo u Hangdžouu, na istoku Kine, prostire se na oko 27 hektara i ima više od 14.000 stabala osmantusa, od kojih je više od 8.000 orezano u obliku lopte.
Cvetovi osmantusa, karakteristični za jesen u ovom delu Kine, poznati su po slatkastom mirisu.
Stabla u vrtu stara su od 25 do 30 godina, a zasad je nastao kao privatni projekat započet pre više od decenije.
sputnikportal.rs
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