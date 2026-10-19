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JESEN OBOJILA KINESKI VRT U ZLATNO: Hiljade stabala stvorile cvetni lavirint (VIDEO)

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

19. 10. 2026. u 21:00

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VRT Guibo u Hangdžouu, na istoku Kine, prostire se na oko 27 hektara i ima više od 14.000 stabala osmantusa, od kojih je više od 8.000 orezano u obliku lopte.

ЈЕСЕН ОБОЈИЛА КИНЕСКИ ВРТ У ЗЛАТНО: Хиљаде стабала створиле цветни лавиринт (ВИДЕО)

Foto: printskrin telegram/sputniksrbija/142207

Cvetovi osmantusa, karakteristični za jesen u ovom delu Kine, poznati su po slatkastom mirisu.

Stabla u vrtu stara su od 25 do 30 godina, a zasad je nastao kao privatni projekat započet pre više od decenije.

sputnikportal.rs

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