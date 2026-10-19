SLANUTAK SA JAJIMA: Bogat, mirisan i zasitan doručak

Slanutak u gustom, aromatičnom sosu, krompir, mirisni začini i jaja pržena na maslinovom ulju… Uz topao naan, lepinju ili domaću pogaču, ovo je pravi užitak!

FOTO: Novosti

Sastojci

1 čaša leblebije-slanutka

2 manja krompira

3 čaše vode

5 kašika ulja

2 glavice belog luka

5 suvih crvenih ljutih papričica ili neljutih po izboru

1 štapić cimeta

1 lovorov list

1 kašika paste od đumbira i belog luka

3 kašike jogurta

1 kašika mlevenog crnog bibera

1 kašika mlevenog korijandera

1 kašika mlevenog kima

1 kašika soli, ili po ukusu

zelene ljute papričice, po ukusu

5–6 jaja

prstohvat kurkume

maslinovo ulje za prženje jaja

Priprema

1. Skuvajte slanutak.

Slanutak potopite preko noći, pa ga ocedite i stavite u ekspres lonac sa krompirom i vodom. Kuvajte oko 15–20 minuta, odnosno dok ne omekša. Vreme prilagodite vrsti slanutka i uputstvu za lonac.

2. Pripremite aromatičnu osnovu.

U dubljem tiganju zagrejte ulje i propržite sitno seckan crni luk dok ne postane blago zlatan. Dodajte cimet, lovor i pastu od đumbira i belog luka. Kratko propržite da zamirišu.

3. Napravite gusti sos.

Jedan kuvani krompir, 2–3 kašike kuvanog slanutka i jogurt izblendirajte u glatku pastu. Dodajte je u tiganj sa lukom i dobro propržite.

4. Dodajte začine i slanutak.

Umešajte crni biber, korijander, kim i so. Sipajte malo vode u kojoj se kuvao slanutak i promešajte. Dodajte kuvani slanutak, preostali krompir isečen na komade i zelene ljute papričice. Ostavite da se krčka nekoliko minuta, dok se sos lepo ne zgusne.

5. Pripremite jaja.

Jaja skuvajte i oljuštite. U tiganju zagrejte malo maslinovog ulja, dodajte prstohvat kurkume i kratko propržite jaja da dobiju lepu zlatnu boju.

6. Poslužite.

Jaja dodajte u slanutak i poslužite dok je sve toplo, uzlepinju ili domaću pogaču.

Prijatno!