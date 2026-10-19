Ručak dana

SLANUTAK SA JAJIMA: Bogat, mirisan i zasitan doručak

Milena Tomasevic

19. 10. 2026. u 07:00

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Slanutak u gustom, aromatičnom sosu, krompir, mirisni začini i jaja pržena na maslinovom ulju… Uz topao naan, lepinju ili domaću pogaču, ovo je pravi užitak!

СЛАНУТАК СА ЈАЈИМА: Богат, мирисан и заситан доручак

FOTO: Novosti

Sastojci

1 čaša leblebije-slanutka
2 manja krompira
3 čaše vode
5 kašika ulja
2 glavice belog luka
5 suvih crvenih ljutih papričica ili neljutih po izboru
1 štapić cimeta
1 lovorov list
1 kašika paste od đumbira i belog luka
3 kašike jogurta
1 kašika mlevenog crnog bibera
1 kašika mlevenog korijandera
1 kašika mlevenog kima
1 kašika soli, ili po ukusu
zelene ljute papričice, po ukusu
5–6 jaja
prstohvat kurkume
maslinovo ulje za prženje jaja

Priprema

1. Skuvajte slanutak.
Slanutak potopite preko noći, pa ga ocedite i stavite u ekspres lonac sa krompirom i vodom. Kuvajte oko 15–20 minuta, odnosno dok ne omekša. Vreme prilagodite vrsti slanutka i uputstvu za lonac.

2. Pripremite aromatičnu osnovu.
U dubljem tiganju zagrejte ulje i propržite sitno seckan crni luk dok ne postane blago zlatan. Dodajte cimet, lovor i pastu od đumbira i belog luka. Kratko propržite da zamirišu.

3. Napravite gusti sos.
Jedan kuvani krompir, 2–3 kašike kuvanog slanutka i jogurt izblendirajte u glatku pastu. Dodajte je u tiganj sa lukom i dobro propržite.

4. Dodajte začine i slanutak.
Umešajte crni biber, korijander, kim i so. Sipajte malo vode u kojoj se kuvao slanutak i promešajte. Dodajte kuvani slanutak, preostali krompir isečen na komade i zelene ljute papričice. Ostavite da se krčka nekoliko minuta, dok se sos lepo ne zgusne.

5. Pripremite jaja.
Jaja skuvajte i oljuštite. U tiganju zagrejte malo maslinovog ulja, dodajte prstohvat kurkume i kratko propržite jaja da dobiju lepu zlatnu boju.

6. Poslužite.
Jaja dodajte u slanutak i poslužite dok je sve toplo, uzlepinju ili domaću pogaču. 

Prijatno!

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