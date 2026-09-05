Ručak dana

GULAŠ SA SVINJETINOM I ŠAMPINJONIMA: Sočan, mirisan i pun ukusa

Milena Tomasevic

05. 09. 2026. u 08:00 >> 07:19

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Meso se lagano krčka dok ne postane mekano, a povrće i šampinjoni daju sosu posebnu punoću. Ovo je jedan od onih ručkova koji se prave bez mnogo komplikovanja, a svi traže repete!

ГУЛАШ СА СВИЊЕТИНОМ И ШАМПИЊОНИМА: Сочан, мирисан и пун укуса

FOTO: Novosti

Sastojci

  • 400 gr svinjskog mesa
  • 1 glavica crnog luka
  • 1 šargarepa
  • 1 pečena crvena paprika — može i sveža
  • 300 gršampinjona
  • 1 l vode
  • 1 goveđa kocka za supu
  • malo ulja
  • 1 kašičica slatke aleve paprike
  • malo bibera
  • malo peršuna
  • 3 lovorova lista
  • 1 ravna kašičica šećera
  • 1 ravna kašika brašna
  • 100 ml hladne vode

Priprema

Pripremite povrće. Crni luk, šargarepu i pečenu crvenu papriku izmiksajte u blenderu. Prodinstajte povrće. U šerpu sipajte malo ulja, dodajte izblendirano povrće i dinstajte. Dodajte i malo vode kako povrće ne bi zagorelo i ostavite nekoliko minuta da lepo omekša.

Pripremite supu. U međuvremenu, u 1 litru vode skuvajte goveđu kocku za supu. Ostavite sa strane i koristite je za dolivanje tokom kuvanja. Dodajte meso.
Svinjsko meso isecite na sitnije kockice. Kada povrće omekša, dodajte meso u šerpu, promešajte i nalite sa malo pripremljene supe. Začinite. Dodajte biber, slatku alevu papriku, peršun, lovorov list i ravnu kašičicu šećera. Promešajte. Krčkajte meso.
Gulaš kuvajte na niskoj temperaturi oko 90 minuta. Povremeno promešajte i po potrebi dolivajte pripremljenu supu. Dodajte šampinjone. Šampinjone očistite i isecite na listiće. Dodajte ih u gulaš nakon otprilike 30 minuta kuvanja mesa. Nastavite sa kuvanjem. Ostavite da se sve lagano krčka na niskoj temperaturi. Kod mene je temperatura bila 4/9. Povremeno promešajte i po potrebi dolijte još supe. Zgusnite gulaš. Pred kraj razmutite 1 ravnu kašiku brašna sa 100 ml hladne vode, dobro promešajte da ne ostanu grudvice, pa sipajte u gulaš. Završite jelo. Dobro promešajte i ostavite da se sve zajedno krčka još 3–4 minuta.

Prijatno!

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