GULAŠ SA SVINJETINOM I ŠAMPINJONIMA: Sočan, mirisan i pun ukusa
Meso se lagano krčka dok ne postane mekano, a povrće i šampinjoni daju sosu posebnu punoću. Ovo je jedan od onih ručkova koji se prave bez mnogo komplikovanja, a svi traže repete!
Sastojci
- 400 gr svinjskog mesa
- 1 glavica crnog luka
- 1 šargarepa
- 1 pečena crvena paprika — može i sveža
- 300 gršampinjona
- 1 l vode
- 1 goveđa kocka za supu
- malo ulja
- 1 kašičica slatke aleve paprike
- malo bibera
- malo peršuna
- 3 lovorova lista
- 1 ravna kašičica šećera
- 1 ravna kašika brašna
- 100 ml hladne vode
Priprema
Pripremite povrće. Crni luk, šargarepu i pečenu crvenu papriku izmiksajte u blenderu. Prodinstajte povrće. U šerpu sipajte malo ulja, dodajte izblendirano povrće i dinstajte. Dodajte i malo vode kako povrće ne bi zagorelo i ostavite nekoliko minuta da lepo omekša.
Pripremite supu. U međuvremenu, u 1 litru vode skuvajte goveđu kocku za supu. Ostavite sa strane i koristite je za dolivanje tokom kuvanja. Dodajte meso.
Svinjsko meso isecite na sitnije kockice. Kada povrće omekša, dodajte meso u šerpu, promešajte i nalite sa malo pripremljene supe. Začinite. Dodajte biber, slatku alevu papriku, peršun, lovorov list i ravnu kašičicu šećera. Promešajte. Krčkajte meso.
Gulaš kuvajte na niskoj temperaturi oko 90 minuta. Povremeno promešajte i po potrebi dolivajte pripremljenu supu. Dodajte šampinjone. Šampinjone očistite i isecite na listiće. Dodajte ih u gulaš nakon otprilike 30 minuta kuvanja mesa. Nastavite sa kuvanjem. Ostavite da se sve lagano krčka na niskoj temperaturi. Kod mene je temperatura bila 4/9. Povremeno promešajte i po potrebi dolijte još supe. Zgusnite gulaš. Pred kraj razmutite 1 ravnu kašiku brašna sa 100 ml hladne vode, dobro promešajte da ne ostanu grudvice, pa sipajte u gulaš. Završite jelo. Dobro promešajte i ostavite da se sve zajedno krčka još 3–4 minuta.
Prijatno!
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