PITA SA MAKOM I DŽEMOM OD VIŠANJA: Starinska pita koja miriše na dom
Kada se spoje mirisno prhko testo, bogati fil od maka i nežna kiselkasta nota domaćeg džema od višanja, dobijete kolač kome je zaista teško odoleti.
Sastojci
Za testo:
- 3 žumanceta
- 3 kašike šećera u prahu
- 150 gr maslaca, sobne temperature
- 300 gr brašna
- 1 prašak za pecivo
- 1 vanilin šećer
- 3 kašike mleka
Za fil od maka:
- 250 gr mlevenog maka
- 180 gr šećera u prahu
- 3 belanceta
Za fil od pekmeza:
- 5 punih kašika džema od višanja
Priprema
Pleh dimenzija 30 × 20 cm obložite papirom za pečenje.
Žumanca i šećer u prahu dobro umutite dok ne postanu penasti i kremasti. Dodajte maslac i umutite, zatim dodajte mleko, pa postepeno i brašno pomešano sa praškom za pecivo. Umesite glatko testo, podelite ga na tri jednaka dela, umotajte u prozirnu foliju i ostavite u frižideru oko 30 minuta. Jedan deo testa razvucite u veličini pleha i prebacite u pleh. Najlakše je razvijati testo na papiru za pečenje.
Belanca umutite sa šećerom u čvrst sneg, zatim dodajte mleveni mak i lagano sjedinite kašikom. Smesa će biti nešto ređa, što je sasvim u redu. Fil od maka rasporedite preko prve kore.
Drugi deo testa razvucite kao i prvi i pažljivo prebacite preko fila. Nemojte pritiskati. Drugu koru lagano premažite džemom od višanja. Poslednji deo testa narendajte preko džema. Pecite u prethodno zagrejanoj rerni na 180°C oko 25–30 minuta. Pečenu pitu ostavite da se potpuno ohladi, pospite šećerom u prahu i isecite na kocke.
Umesto maka možete koristiti i orahe ili rogač, a džem prilagodite svom ukusu.
Prijatno!
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