Torte i kolači

PITA SA MAKOM I DŽEMOM OD VIŠANJA: Starinska pita koja miriše na dom

Milena Tomasevic

04. 09. 2026. u 14:00 >> 06:15

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Kada se spoje mirisno prhko testo, bogati fil od maka i nežna kiselkasta nota domaćeg džema od višanja, dobijete kolač kome je zaista teško odoleti.

ПИТА СА МАКОМ И ЏЕМОМ ОД ВИШАЊА: Старинска пита која мирише на дом

FOTO: Novosti

Sastojci

Za testo:

  • 3 žumanceta
  • 3 kašike šećera u prahu
  • 150 gr maslaca, sobne temperature
  • 300 gr brašna
  • 1 prašak za pecivo
  • 1 vanilin šećer
  • 3 kašike mleka

Za fil od maka:

  • 250 gr mlevenog maka
  • 180 gr šećera u prahu
  • 3 belanceta

Za fil od pekmeza:

  • 5 punih kašika džema od višanja

Priprema

Pleh dimenzija 30 × 20 cm obložite papirom za pečenje.

Žumanca i šećer u prahu dobro umutite dok ne postanu penasti i kremasti. Dodajte maslac i umutite, zatim dodajte mleko, pa postepeno i brašno pomešano sa praškom za pecivo. Umesite glatko testo, podelite ga na tri jednaka dela, umotajte u prozirnu foliju i ostavite u frižideru oko 30 minuta. Jedan deo testa razvucite u veličini pleha i prebacite u pleh. Najlakše je razvijati testo na papiru za pečenje.

Belanca umutite sa šećerom u čvrst sneg, zatim dodajte mleveni mak i lagano sjedinite kašikom. Smesa će biti nešto ređa, što je sasvim u redu. Fil od maka rasporedite preko prve kore.

Drugi deo testa razvucite kao i prvi i pažljivo prebacite preko fila. Nemojte pritiskati. Drugu koru lagano premažite džemom od višanja. Poslednji deo testa narendajte preko džema. Pecite u prethodno zagrejanoj rerni na 180°C oko 25–30 minuta. Pečenu pitu ostavite da se potpuno ohladi, pospite šećerom u prahu i isecite na kocke.

Umesto maka možete koristiti i orahe ili rogač, a džem prilagodite svom ukusu. 

Prijatno! 

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