PITA SA MAKOM I DŽEMOM OD VIŠANJA: Starinska pita koja miriše na dom

Kada se spoje mirisno prhko testo, bogati fil od maka i nežna kiselkasta nota domaćeg džema od višanja, dobijete kolač kome je zaista teško odoleti.

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Sastojci

Za testo:

3 žumanceta

3 kašike šećera u prahu

150 gr maslaca, sobne temperature

300 gr brašna

1 prašak za pecivo

1 vanilin šećer

3 kašike mleka

Za fil od maka:

250 gr mlevenog maka

180 gr šećera u prahu

3 belanceta

Za fil od pekmeza:

5 punih kašika džema od višanja

Priprema

Pleh dimenzija 30 × 20 cm obložite papirom za pečenje.

Žumanca i šećer u prahu dobro umutite dok ne postanu penasti i kremasti. Dodajte maslac i umutite, zatim dodajte mleko, pa postepeno i brašno pomešano sa praškom za pecivo. Umesite glatko testo, podelite ga na tri jednaka dela, umotajte u prozirnu foliju i ostavite u frižideru oko 30 minuta. Jedan deo testa razvucite u veličini pleha i prebacite u pleh. Najlakše je razvijati testo na papiru za pečenje.

Belanca umutite sa šećerom u čvrst sneg, zatim dodajte mleveni mak i lagano sjedinite kašikom. Smesa će biti nešto ređa, što je sasvim u redu. Fil od maka rasporedite preko prve kore.

Drugi deo testa razvucite kao i prvi i pažljivo prebacite preko fila. Nemojte pritiskati. Drugu koru lagano premažite džemom od višanja. Poslednji deo testa narendajte preko džema. Pecite u prethodno zagrejanoj rerni na 180°C oko 25–30 minuta. Pečenu pitu ostavite da se potpuno ohladi, pospite šećerom u prahu i isecite na kocke.

Umesto maka možete koristiti i orahe ili rogač, a džem prilagodite svom ukusu.

Prijatno!