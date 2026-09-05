VUČIĆ NAJSPOSOBNIJI POLITIČAR U SRBIJI Miloš Vučević: Pokazao je šta znače država i briga o narodu

PREDSEDNIK Srpske napredne stranke (SNS) Miloš Vučević izjavio je danas, povodom toga što je glavni odbor te stranke jednoglasno izglasao da SNS na predstojećim izborima nastupa sa listom "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", rekao da je nosilac te liste aktuelni predsednik Srbije Aleksandar Vučić jer je on najsposobniji političar u Srbiji.

Foto: Tanjug/Miloš Milivojević

- Naša lista će imati, po meni, najsposobnijeg političara i državnika u Srbiji koji je i naš kandidat za predsednika Vlade - rekao je Vučević u Nišu na sednici GO SNS.

Dodao je da to nije nikakvo dodvoravanje i idealizacija Vučića.

- Aleksandar Vučić je jedan od nas, čovek od krvi i mesa, čovek sa vrlinama i manama, čovek koji ima emocije. On je pokazao da zna šta znači država. Aleksandar Vučić je pokazao da zna da sluša narod, da razgovara sa narodom. Pokazao je da zna da vodi računa o narodu, da zna šta su narodni, nacionalni i državni interesi. I pre svega, Aleksandar Vučić je, vršeći sve ove odgovorne i teške funkcije, noseći to veliko breme, pokazao šta znači odgovornost. Odgovornost i prema sadašnjoj i prema budućoj generaciji, a da se ne upropasti veliko nasledstvo, nasleđe koje su nam naši slavni preci ostavili - rekao je Vučević.

On je naveo da će sa jedne strane biti ta lista, a na drugoj strani sve ostale liste čiji će dobijeni glasovi, kako je rekao, direktno ili indirektno ići na blokadersku stranu.

- Zamislite državu u kojoj bi trebalo da budu odgovorni, a oni su sve, samo nisu odgovorni, ljudi poput Đokića i Šoškića. A možemo da imamo državu sa onim ko je pokazao da zna šta znači odgovornost, da zna da radi, a to je naš kandidat - Aleksandar Vučić. I kada tako kažete, i kada tako objasnite, a tako jeste stvari su više nego jasne - rekao je Vučević.