PIRINAČ SA LEBLEBIJANA: U bogatom sosu od povrća
Danas vam donosimo jednostavan, ukusan i zasitan obrok koji spaja mekani pirinač i aromatične leblebije u bogatom sosu od paradajza i povrća. Ovo jelo je odličan izbor za porodični ručak, a priprema nije zahtevna.
Sastojci:
- 250 gr pirinča
- 400 gr kuvanih leblebija
- 1 glavica crnog luka
- 1 šargarepa
- 1 tikvica
- 1 crvena paprika
- 2 čena belog luka
- 400 ml pasiranog paradajza
- 2 kašike ulja
- 1 kašičica mlevene slatke paprike
- so i biber po ukusu
- malo peršuna
- prstohvat origana ili drugog začina po želji
Priprema:
Pirinač operite i skuvajte u posoljenoj vodi, pa ga ostavite sa strane.
U dubljem tiganju zagrejte ulje i propržite sitno seckani crni luk. Dodajte šargarepu, papriku i tikvicu isečene na kockice, pa dinstajte nekoliko minuta. Ubacite sitno seckani beli luk i kratko promešajte.
Dodajte mlevenu papriku, pasirani paradajz, so, biber i začine. Kuvajte na umerenoj temperaturi oko 10 minuta, a zatim dodajte leblebije. Nastavite da kuvate još 10–15 minuta, dok se sos lepo ne zgusne i ukusi sjedine.
Na tanjir stavite kuvani pirinač, pored njega obilno dodajte leblebije sa povrćem i sosom, pa posuti svežim peršunom.
Poslužite toplo, uz svežu zelenu salatu po izboru.
Prijatno!
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