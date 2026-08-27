Ručak dana

PIRINAČ SA LEBLEBIJANA: U bogatom sosu od povrća

Milena Tomasevic

27. 08. 2026. u 07:00

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Danas vam donosimo jednostavan, ukusan i zasitan obrok koji spaja mekani pirinač i aromatične leblebije u bogatom sosu od paradajza i povrća. Ovo jelo je odličan izbor za porodični ručak, a priprema nije zahtevna.

ПИРИНАЧ СА ЛЕБЛЕБИЈАНА: У богатом сосу од поврћа

FOTO: Novosti

Sastojci:

  • 250 gr pirinča
  • 400 gr kuvanih leblebija
  • 1 glavica crnog luka
  • 1 šargarepa
  • 1 tikvica
  • 1 crvena paprika
  • 2 čena belog luka
  • 400 ml pasiranog paradajza
  • 2 kašike ulja
  • 1 kašičica mlevene slatke paprike
  • so i biber po ukusu
  • malo peršuna
  • prstohvat origana ili drugog začina po želji

Priprema:

Pirinač operite i skuvajte u posoljenoj vodi, pa ga ostavite sa strane.

U dubljem tiganju zagrejte ulje i propržite sitno seckani crni luk. Dodajte šargarepu, papriku i tikvicu isečene na kockice, pa dinstajte nekoliko minuta. Ubacite sitno seckani beli luk i kratko promešajte.

Dodajte mlevenu papriku, pasirani paradajz, so, biber i začine. Kuvajte na umerenoj temperaturi oko 10 minuta, a zatim dodajte leblebije. Nastavite da kuvate još 10–15 minuta, dok se sos lepo ne zgusne i ukusi sjedine.

Na tanjir stavite kuvani pirinač, pored njega obilno dodajte leblebije sa povrćem i sosom, pa posuti svežim peršunom.

Poslužite toplo, uz svežu zelenu salatu po izboru.

Prijatno!

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