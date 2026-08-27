PIRINAČ SA LEBLEBIJANA: U bogatom sosu od povrća

Danas vam donosimo jednostavan, ukusan i zasitan obrok koji spaja mekani pirinač i aromatične leblebije u bogatom sosu od paradajza i povrća. Ovo jelo je odličan izbor za porodični ručak, a priprema nije zahtevna.

FOTO: Novosti

Sastojci:

250 gr pirinča

400 gr kuvanih leblebija

1 glavica crnog luka

1 šargarepa

1 tikvica

1 crvena paprika

2 čena belog luka

400 ml pasiranog paradajza

2 kašike ulja

1 kašičica mlevene slatke paprike

so i biber po ukusu

malo peršuna

prstohvat origana ili drugog začina po želji

Priprema:

Pirinač operite i skuvajte u posoljenoj vodi, pa ga ostavite sa strane.

U dubljem tiganju zagrejte ulje i propržite sitno seckani crni luk. Dodajte šargarepu, papriku i tikvicu isečene na kockice, pa dinstajte nekoliko minuta. Ubacite sitno seckani beli luk i kratko promešajte.

Dodajte mlevenu papriku, pasirani paradajz, so, biber i začine. Kuvajte na umerenoj temperaturi oko 10 minuta, a zatim dodajte leblebije. Nastavite da kuvate još 10–15 minuta, dok se sos lepo ne zgusne i ukusi sjedine.

Na tanjir stavite kuvani pirinač, pored njega obilno dodajte leblebije sa povrćem i sosom, pa posuti svežim peršunom.

Poslužite toplo, uz svežu zelenu salatu po izboru.

Prijatno!