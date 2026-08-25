VOJVOĐANSKE KREMENADLE: Miris domaće kuhinje iz Vojvodine

Ovakvi recepti nose posebnu vrednost jer čuvaju ukus zavičaja i uspomene na porodičnu trpezu. Vojvođanske krmenadle pripremaju se vrlo jednostavno, a tajna njihove mekoće i bogatog ukusa krije se upravo u laganom krčkanju

FOTO: Novosti

Sastojci

6 manjih krmenadli

2 srednje glavice crnog luka

1 kašika aleve paprike

mast

2 dl kuvanog paradajza

oko 1 dl vode

so po ukusu

Priprema

Krmenadle lagano izlupajte kuhinjskim čekićem i posolite. U tiganj stavite mast, pa kada se zagreje, ređajte krmenadle jednu po jednu.

U oko 1 dl vode razmutite alevu papriku i prelijte preko mesa. Odozgo dodajte crni luk isečen na kriške. Poklopite tiganj i ostavite da se sve lagano krčka na tihoj vatri.

Povremeno proverite da meso ne zagori i okrećite krmenadle kako bi se ravnomerno pripremile. Kada su većim delom pečene, dodajte domaći kuvani paradajz. Nastavite da kuvate na laganoj vatri sve dok paradajz ne ispari, a ne ostane gust, mirisan i bogat saft.

Prijatno!