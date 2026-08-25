VOJVOĐANSKE KREMENADLE: Miris domaće kuhinje iz Vojvodine
Ovakvi recepti nose posebnu vrednost jer čuvaju ukus zavičaja i uspomene na porodičnu trpezu. Vojvođanske krmenadle pripremaju se vrlo jednostavno, a tajna njihove mekoće i bogatog ukusa krije se upravo u laganom krčkanju
Sastojci
- 6 manjih krmenadli
- 2 srednje glavice crnog luka
- 1 kašika aleve paprike
- mast
- 2 dl kuvanog paradajza
- oko 1 dl vode
- so po ukusu
Priprema
Krmenadle lagano izlupajte kuhinjskim čekićem i posolite. U tiganj stavite mast, pa kada se zagreje, ređajte krmenadle jednu po jednu.
U oko 1 dl vode razmutite alevu papriku i prelijte preko mesa. Odozgo dodajte crni luk isečen na kriške. Poklopite tiganj i ostavite da se sve lagano krčka na tihoj vatri.
Povremeno proverite da meso ne zagori i okrećite krmenadle kako bi se ravnomerno pripremile. Kada su većim delom pečene, dodajte domaći kuvani paradajz. Nastavite da kuvate na laganoj vatri sve dok paradajz ne ispari, a ne ostane gust, mirisan i bogat saft.
Prijatno!
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