Ručak dana

VOJVOĐANSKE KREMENADLE: Miris domaće kuhinje iz Vojvodine

Milena Tomasevic

25. 08. 2026. u 13:00

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

Ovakvi recepti nose posebnu vrednost jer čuvaju ukus zavičaja i uspomene na porodičnu trpezu. Vojvođanske krmenadle pripremaju se vrlo jednostavno, a tajna njihove mekoće i bogatog ukusa krije se upravo u laganom krčkanju

ВОЈВОЂАНСКЕ КРЕМЕНАДЛЕ: Мирис домаће кухиње из Војводине

FOTO: Novosti

Sastojci

  • 6 manjih krmenadli
  • 2 srednje glavice crnog luka
  • 1 kašika aleve paprike
  • mast
  • 2 dl kuvanog paradajza
  • oko 1 dl vode
  • so po ukusu

Priprema

Krmenadle lagano izlupajte kuhinjskim čekićem i posolite. U tiganj stavite mast, pa kada se zagreje, ređajte krmenadle jednu po jednu.

U oko 1 dl vode razmutite alevu papriku i prelijte preko mesa. Odozgo dodajte crni luk isečen na kriške. Poklopite tiganj i ostavite da se sve lagano krčka na tihoj vatri.

Povremeno proverite da meso ne zagori i okrećite krmenadle kako bi se ravnomerno pripremile. Kada su većim delom pečene, dodajte domaći kuvani paradajz. Nastavite da kuvate na laganoj vatri sve dok paradajz ne ispari, a ne ostane gust, mirisan i bogat saft.

Prijatno!

PRVI U OKTAGONU

SAZNAJ ŠTA JE NA MENIJU

MERIDIANBET

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

UMRO NAJBOGATIJI NEMAC: Firma profitirala od ubijanja Jevreja, a suvlasnik bio Jevrejin - ubijen u Aušvicu! Šta će biti sa milijardama evra?
Svet

0 0

UMRO NAJBOGATIJI NEMAC: Firma profitirala od ubijanja Jevreja, a suvlasnik bio Jevrejin - ubijen u Aušvicu! Šta će biti sa milijardama evra?

PREDUZETNIK i milijarder Klaus-Mihael Kine preminuo je u 89. godini. "Kühne+Nagel Grupa" potvrdila je to u ponedeljak. Firma koju je nasledio, za naciste je prevozila stvari progonjenih i ubijenih Jevreja. Kine je celog života negirao mračnu prošlost svoje porodice, piše Dojče Vele. Dugo je slovio za najbogatijeg Nemca ili je bio među najbogatijim za devet decenija života.

24. 08. 2026. u 18:42 >> 18:51

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

ČUROSI: Hrskava španska poslastica
Peciva i pite

0 28

ČUROSI: Hrskava španska poslastica

Ova popularna ulična poslastica priprema se od jednostavnog kuvanog testa, a njenu prepoznatljivu aromu daju šećer i cimet. Poslužite ih uz čokoladni ili karamel sos i uživajte u ukusu koji će vas bar na trenutak odvesti na ulice Španije.

24. 08. 2026. u 13:00

Politika
Tenis
Fudbal
HUMANOST KAO UMETNIČKO DELO: Nižu se predstave i donacije u produkciji Fondacije Mozzart

HUMANOST KAO UMETNIČKO DELO: Nižu se predstave i donacije u produkciji Fondacije Mozzart