Peciva i pite

MEKANE LEPINJE SA KROMPIROM: Miris doma u svakom zalogaju

Milena Tomasevic

25. 08. 2026. u 07:00

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Ove mekane lepinje sa krompirom peku se u tiganju, a zahvaljujući krompiru ostaju neverovatno nežne i sočne. Poslužite ih tople uz domaći kajmak, ajvar i suvu pečenicu i dobićete doručak kojem je teško odoleti.

МЕКАНЕ ЛЕПИЊЕ СА КРОМПИРОМ: Мирис дома у сваком залогају

FOTO: Novosti

Sastojci

  • 180 gr krompira
  • 230 gr brašna
  • 120 ml mleka
  • 1 kašičica šećera
  • 1 ravna kašičica kvasca
  • 4 gr soli

Za preliv

  • peršun
  • beli luk
  • maslinovo ulje

Priprema

Krompir oljuštite, isecite na kockice i skuvajte, a zatim ga ispasirajte u secku ili blenderu. Kvasac razmutite u toplom mleku sa kašičicom šećera i malo brašna i ostavite nekoliko minuta da se aktivira.

U vanglicu sipajte polovinu brašna, dodajte so, aktivirani kvasac i pasirani krompir. Zamesite mekano testo, postepeno dodavajući preostalo brašno. Testo ostavite na toplom mestu da naraste.

Naraslo testo podelite na šest do sedam loptica. Svaku lopticu rastanjite uz minimalno dodavanje brašna. Tiganj blago premažite uljem i dobro zagrejte. Kada stavite lepinju, smanjite temperaturu na srednju i pecite je sa obe strane dok lepo ne porumeni.

Za preliv usitnite beli luk i peršun i pomešajte ih sa maslinovim uljem. Gotove, još tople lepinje premažite pripremljenim prelivom.

Lepinje su odlične i bez preliva, a uz domaći kajmak, suvu pečenicu i ajvar predstavljaju pravi domaćinski doručak.

Prijatno!

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