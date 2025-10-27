Ručak dana

REZANCI SA POVRĆEM I TOFUOM: Ukusna azijska inspiracija

Milena Tomasevic

27. 10. 2025. u 16:00

Brzo, lako i puno ukusa – ovo jelo donosi duh istočne kuhinje u vaš dom. Kombinacija elastičnih pirinčanih rezanaca, hrskavog povrća i tofua u bogatom, slatko-slanom sosu čini savršen obrok za ručak ili laganu večeru.

РЕЗАНЦИ СА ПОВРЋЕМ И ТОФУОМ: Укусна азијска инспирација

FOTO: Novosti

Sastojci:

  • 200 gr pirinčanih rezanaca (npr. trakasti)
  • 250 gr tofua (običnog ili dimljenog)
  • 1 šargarepa (isečena na tanke trakice)
  • 1 crvena paprika
  • 100 gr  graška
  •  šaka zelenog pasulja
  • 1 mala tikvica
  • 2 kašike ulja (susamovo ili ulje od uljane repice)

Za sos:

  • 4 kašike soja sosa
  • 2 kašike hoisin sosa (ili terijaki)
  • 1 kašika šećera ili meda
  • 1 kašičica krompirovog skroba (rastvorenog u 2 kašike vode)
  • 1 čen belog luka (presečen)
  • 1 cm svežeg đumbira (rendan)

Priprema:

Rezanci: Skuvajte prema uputstvu sa pakovanja, ocedite i ostavite sa strane.

Tofu: Isecite na kockice i ispecite u tiganju ili voku dok ne dobije zlatnu boju. Izvadite i odložite.

Povrće: U istom tiganju kratko propržite povrće – prvo šargarepu i zeleni pasulj, zatim dodajte papriku, tikvicu i grašak. Povrće treba da ostane blago hrskavo.

Sos: Pomešajte sve sastojke u posudi i dodajte u tiganj. Kuvajte dok se sos ne zgusne.

Kombinacija: U tiganj dodajte rezance i tofu, dobro promešajte i držite na vatri još 2–3 minuta da se ukusi spoje.

Uživajte!

