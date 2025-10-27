REZANCI SA POVRĆEM I TOFUOM: Ukusna azijska inspiracija

Brzo, lako i puno ukusa – ovo jelo donosi duh istočne kuhinje u vaš dom. Kombinacija elastičnih pirinčanih rezanaca, hrskavog povrća i tofua u bogatom, slatko-slanom sosu čini savršen obrok za ručak ili laganu večeru.

FOTO: Novosti

Sastojci:

200 gr pirinčanih rezanaca (npr. trakasti)

250 gr tofua (običnog ili dimljenog)

1 šargarepa (isečena na tanke trakice)

1 crvena paprika

100 gr graška

šaka zelenog pasulja

1 mala tikvica

2 kašike ulja (susamovo ili ulje od uljane repice)

Za sos:

4 kašike soja sosa

2 kašike hoisin sosa (ili terijaki)

1 kašika šećera ili meda

1 kašičica krompirovog skroba (rastvorenog u 2 kašike vode)

1 čen belog luka (presečen)

1 cm svežeg đumbira (rendan)

Priprema:

Rezanci: Skuvajte prema uputstvu sa pakovanja, ocedite i ostavite sa strane.

Tofu: Isecite na kockice i ispecite u tiganju ili voku dok ne dobije zlatnu boju. Izvadite i odložite.

Povrće: U istom tiganju kratko propržite povrće – prvo šargarepu i zeleni pasulj, zatim dodajte papriku, tikvicu i grašak. Povrće treba da ostane blago hrskavo.

Sos: Pomešajte sve sastojke u posudi i dodajte u tiganj. Kuvajte dok se sos ne zgusne.

Kombinacija: U tiganj dodajte rezance i tofu, dobro promešajte i držite na vatri još 2–3 minuta da se ukusi spoje.

Uživajte!