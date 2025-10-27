REZANCI SA POVRĆEM I TOFUOM: Ukusna azijska inspiracija
Brzo, lako i puno ukusa – ovo jelo donosi duh istočne kuhinje u vaš dom. Kombinacija elastičnih pirinčanih rezanaca, hrskavog povrća i tofua u bogatom, slatko-slanom sosu čini savršen obrok za ručak ili laganu večeru.
Sastojci:
- 200 gr pirinčanih rezanaca (npr. trakasti)
- 250 gr tofua (običnog ili dimljenog)
- 1 šargarepa (isečena na tanke trakice)
- 1 crvena paprika
- 100 gr graška
- šaka zelenog pasulja
- 1 mala tikvica
- 2 kašike ulja (susamovo ili ulje od uljane repice)
Za sos:
- 4 kašike soja sosa
- 2 kašike hoisin sosa (ili terijaki)
- 1 kašika šećera ili meda
- 1 kašičica krompirovog skroba (rastvorenog u 2 kašike vode)
- 1 čen belog luka (presečen)
- 1 cm svežeg đumbira (rendan)
Priprema:
Rezanci: Skuvajte prema uputstvu sa pakovanja, ocedite i ostavite sa strane.
Tofu: Isecite na kockice i ispecite u tiganju ili voku dok ne dobije zlatnu boju. Izvadite i odložite.
Povrće: U istom tiganju kratko propržite povrće – prvo šargarepu i zeleni pasulj, zatim dodajte papriku, tikvicu i grašak. Povrće treba da ostane blago hrskavo.
Sos: Pomešajte sve sastojke u posudi i dodajte u tiganj. Kuvajte dok se sos ne zgusne.
Kombinacija: U tiganj dodajte rezance i tofu, dobro promešajte i držite na vatri još 2–3 minuta da se ukusi spoje.
Uživajte!
