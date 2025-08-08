PESTO PASTA SA PILETINOM: Brzo, jednostavno i neodoljivo
Ako želite ukusan obrok za manje od pola sata, ova pesto pasta sa piletinom je savršen izbor. Idealna za ručak ili večeru, spaja sveže ukuse i laku pripremu u jednom jelu.
Pesto pasta sa piletinom
Sastojci
- 350 gr paste (testenine)
- 100 gr pilećeg belog mesa (sitno iseckanog)
- Za marinadu piletine
- 2 kašike grčkog jogurta ili 2 kašike senfa
- 2 kašičice grčkog začina ( ili bosiljka, origana )
- 1 čen belog luka, ili beli luk u prahu
- So
- 1 kašika maslinovog ulja
Za sos
- 200 ml pavlake za kuvanje
- 1 kašika pesto alla genovese (zeleni pesto)
- 1 kašika pesto rosso (crveni pesto)
- So
- Parmezan ili kačkavalj
- Peršun svež
Priprema
Skuvajte pastu u slanoj vodi. Ocedite je, ali sačuvajte malo vode od kuvanja. U međuvremenu, marinirajte piletinu. Pomešajte piletinu sa grčkim jogurtom (ili senfom), začinom za giros, belim lukom, solju i maslinovim uljem. Ostavite da odstoji barem 10–15 minuta. Na tiganju zagrejte malo maslinovog ulja i ispecite piletinu dok ne dobije lepu zlatnu boju i bude skroz pečena.
Kad je piletina gotova, dodajte pavlaku za kuvanje direktno u tiganj, pa i obe vrste pesta (zeleni i crveni). Dobro promešajte i ostavite da se krčka 2–3 minuta na laganoj vatri. Probajte sos i prilagoditeso, ako treba. Po želji dodajte parmezan ili kačkavalj da se istopi u sosu.
Ubacite skuvanu pastu u tiganj, sve dobro izmešajte. Ako je sos pregust, dodajte malo vode u kojoj se kuvala pasta.
Pospite peršunom i dodatnim sirom po želji i odmah servirajte.
Prijatno!
