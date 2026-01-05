Ručak dana

PEČENA PILETINA SA BORANIJOM I ŠARGAREPOM: Recept za lagan i ukusni obrok

Milena Tomasevic

05. 01. 2026. u 12:49

Kada želite obrok koji je i zdrav, i ukusan, i jednostavan za pripremu, ova pečena piletina sa zelenom boranijom i šargarepom je pravi izbor. Savršeno sočna piletina i blago karamelizovano povrće pečeno daju bogat ukus bez mnogo muke.

FOTO: Novosti

Sastojci (1 porcija)

  • 1 mala piletina (pileća prsa)
  • 1 šolja zelene boranije (sveža, mlada)
  • 1 šolja bebi šargarepe
  • 1 kašika maslinovog ulja
  • 1 kašičica belog luka u prahu
  • so i biber
  • peršun za posipanje
  • 1 kriška limuna

Priprema

Zagrejte rernu na 200 °C. U većoj činiji pomešajte zelenu boraniju i šargarepu sa polovinom maslinovog ulja, solju i biberom. Rasporedite na pleh za pečenje. Piletinu utrljajte preostalim maslinovim uljem, belim lukom u prahu, solju i biberom, pa je postavite na pleh uz povrće. Pecite 25–30 minuta, dok piletina ne porumeni i postane sočno, a povrće mekano. Poslužite sa kriškom limuna i pospite seckanim peršunom.

Uživajte!

