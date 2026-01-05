TOFU SA BELIM LUKOM: Jelo puno teksture i arome
Hrskav spolja, mekan iznutra, ovaj lepljivi tofu sa belim lukom i đumbirom donosi bogat ukus azijske kuhinje u jednostavnoj, biljnoj verziji. Savršen za brz ručak ili laganu večeru, poslužen uz pirinač.
Sastojci:
- 1 blok čvrstog tofua (presovan i isečen na kockice)
- 2 kašike kukuruznog skroba
- 1 kašika susamovog ulja
- 2 čena belog luka, sitno seckana
- malo svežeg đumbira, rendanog
- 3 kašike soja sosa
- 2 kašike javorovog sirupa
- 1 kašika pirinčanog sirćeta
- 1 kašika hoisin sosa
- 2 kašičice kukuruznog skroba pomešane sa 3 kašike vode
- kuvani pirinač, za serviranje
- susamovo seme i svež korijander, za ukrašavanje
Priprema:
Kockice tofua staviti u činiju i ravnomerno ih obložiti kukuruznim skrobom. U tiganju zagrejati susamovo ulje i pržiti tofu na srednjoj temperaturi dok ne porumeni i ne postane hrskav sa svih strana. Dodati beli luk i đumbir i kratko dinstati, oko jedan minut, uz mešanje. Umešati soja sos, javorov sirup, pirinčano sirće i hoisin sos, pa ostaviti da kratko proključa. Uz mešanje dodati mešavinu kukuruznog skroba i vode i kuvati dok se sos ne zgusne i ne postane sjajan. Poslužiti toplo, preko pirinča, uz posipanje susamovim semenom i svežim korijanderom.
Prijatno!
