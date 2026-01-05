"AMERIČKA VOJNA OPERACIJA U VENECUELI KRŠI MEĐUNARODNO PRAVO": Gutereš na hitnoj sednici UN osudio Trampov vojni udar na Karakas

AMERIČKA vojna operacija mogla bi da pogorša nestabilnost u Venecueli, negativno utiče na čitavu Latinsku Ameriku i stvori opasan presedan u međunarodnim odnosima, saopštio je generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Gutereš, istakavši da SAD nisu poštovale međunarodno pravo tokom svoje vojne operacije u Venecueli 3. januara.

FOTO: Tanjug/AP

„Duboko sam zabrinut mogućim pogoršanjem nestabilnosti u zemlji, potencijalnim uticajem na region, kao i presedanom koji bi to moglo stvoriti za odnose između država“, navodi se u pisanoj izjavi Gutereša, koju je pročitala zamenica generalnog sekretara UN Rozmari Dikarlo na hitnoj sednici Saveta bezbednosti UN o situaciji u vezi s Venecuelom.

Gutereš je pozvao na strogo poštovanje principa međunarodnog prava u kontekstu nedavnih događaja u Venecueli.

Postoji nekoliko ključnih aspekata koji se moraju poštovati: poštovanje Povelje UN radi osiguravanje mira i bezbednosti, kao i poštovanje suvereniteta, političke nezavisnosti i teritorijalnog integriteta država, naglasio je on.

Generalni sekretar je podsetio na zabranu pretnje ili upotrebe sile, navodeći da „vladavina prava mora prevladati“.

Kako je naveo, u međunarodnom pravu već postoje potrebni instrumenti za rešavanje takvih problema kao što su nezakonita trgovina narkoticima, sporovi o resursima i pitanja ljudskih prava.

„Ovo je put kojim moramo ići“, poručio je Gutereš.

Prema rečima generalnog sekretara UN, budućnost Venecuele nakon američke operacije ostaje neizvesna, što izaziva zabrinutost. Istovremeno, on je pozvao sve političke snage u Venecueli na „sveobuhvatni demokratski dijalog“ kako bi se odredila budućnost ove zemlje.

Podsetimo, SAD su u subotu, oko 2 sata posle ponoći po lokalnom vremenu, u vojnoj akciji u Karakasu uhapsile venecuelanskog predsednika Nikolasa Madura i njegovu suprugu Siliju Flores, a oni su sprovedeni u Gradsku pritvorsku jedinicu u Njujorku, gde će im se suditi po ,,optužnici za krijumčarenje narkotika''.

Suđenje Maduru će početi danas, a prvo saslušanje će predvoditi sudija Alvin Helerštajn, koji je učestvovao u slučajevima vezanim za napad na Kule bliznakinje, tužbama protiv Trampa i Vajnstina.

(Sputnjik)