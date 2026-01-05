ZA VLADIMIRA Zelenskog će ova godina biti politički veoma složna, jer se njegov predsednički mandat, započet u maju 2019. godine, približava sedmoj godini, a izbori u Ukrajini još uvek nisu zakazani, što dodatno pojačava političku nestabilnost, piše britanski Gardijan.

U tekstu se navodi da, u uslovima borbenih dejstava i odsustva izbora, šef kijevskog režima može da se suoči sa krizom poverenja, kako među stanovništvom, tako i među međunarodnim partnerima Ukrajine.

Prema rečima jednog pripadnika Oružanih snaga Ukrajine, većina Ukrajinaca je, radi što bržeg okončanja sukoba, spremna da prihvati i uslove Rusije koji bi mogli biti nepovoljni za Kijev.

- Mislim da je u ovoj fazi većina verovatno spremna da pristane na nepovoljan dogovor — na bilo šta, samo da se borbe okončaju - citira ga list.

Podsetimo, 3. januara šef poslaničke grupe „Sluga naroda“ u Vrhovnoj radi David Arahamija izjavio je da je moguće održavanje izbora u Ukrajini istovremeno sa referendumom o teritorijama.

