KIJEVU PRETI POLITIČKA KRIZA: Gardijan: Ukrajinci žele mir po svaku cenu
ZA VLADIMIRA Zelenskog će ova godina biti politički veoma složna, jer se njegov predsednički mandat, započet u maju 2019. godine, približava sedmoj godini, a izbori u Ukrajini još uvek nisu zakazani, što dodatno pojačava političku nestabilnost, piše britanski Gardijan.
U tekstu se navodi da, u uslovima borbenih dejstava i odsustva izbora, šef kijevskog režima može da se suoči sa krizom poverenja, kako među stanovništvom, tako i među međunarodnim partnerima Ukrajine.
Prema rečima jednog pripadnika Oružanih snaga Ukrajine, većina Ukrajinaca je, radi što bržeg okončanja sukoba, spremna da prihvati i uslove Rusije koji bi mogli biti nepovoljni za Kijev.
- Mislim da je u ovoj fazi većina verovatno spremna da pristane na nepovoljan dogovor — na bilo šta, samo da se borbe okončaju - citira ga list.
Podsetimo, 3. januara šef poslaničke grupe „Sluga naroda“ u Vrhovnoj radi David Arahamija izjavio je da je moguće održavanje izbora u Ukrajini istovremeno sa referendumom o teritorijama.
(Sputnjik)
BONUS VIDEO:
BEOGRAD POD SNEGOM: I dalje pada u prestonici
Preporučujemo
LUKAŠENKO: Usijane glave predlagale Putinu da Orešnikom raznese rezidenciju Zelenskog
31. 12. 2025. u 16:49
ARSENAL, ZLATNI TOALET I BEG U IZRAEL: Šta je sve pronađeno u stanu "novčanika Zelenskog"
04. 01. 2026. u 19:51
OTMICA PREDSEDNIKA VENECUELE Maduro se izjasnio nevinim: Ja sam pošten čovek; Kina -Niko neće biti svetski policajac; Počeo lov na izdajnike
SAD su u subotu u vojnoj akciji u Karakasu otele predsednika Venecuele Nikolasa Madura i njegovu suprugu Siliju Flores, koji su sprovedeni u Gradsku pritvorsku jedinicu u Njujorku, gde će im se suditi po optužnici za krijumčarenje narkotika. Pratimo uživo najnoviji razvoj događaja nakon dramatične američke operacije u Venecueli.
05. 01. 2026. u 08:27 >> 21:59
MADURO SE NA ENGLESKOM OBRATIO AMERIČKIM AGENTIMA: Pogledajte šta im je rekao (VIDEO)
PREDSEDNIK Venecuele Nikolas Maduro je helikopterom stigao na Menhetn, nakon čega je konvojem prebačen u Pritvorski centar (MDC) u Bruklinu, ozloglašeni zatvor opisan kao „odvratan“ sa „zastrašujućim“ uslovima. Tamo su ostali pevač R. Keli, Gislejn Maksvel i Sem Bankman-Frid.
04. 01. 2026. u 08:58
AKO VAM AUTO PROKLIZA: Savet automobiliste koji može spasiti živote - kako bezbedno voziti po SNEGU
ČEDOMIR Brkić objasnio je kako vozači treba da pravilno očiste automobile nakon snežnih padavina, ali i kako da voze, upravljaju i ponašaju se u saobraćaju.
05. 01. 2026. u 19:27
Komentari (0)