Svet

KIJEVU PRETI POLITIČKA KRIZA: Gardijan: Ukrajinci žele mir po svaku cenu

P. Đurđević

05. 01. 2026. u 17:34

ZA VLADIMIRA Zelenskog će ova godina biti politički veoma složna, jer se njegov predsednički mandat, započet u maju 2019. godine, približava sedmoj godini, a izbori u Ukrajini još uvek nisu zakazani, što dodatno pojačava političku nestabilnost, piše britanski Gardijan.

КИЈЕВУ ПРЕТИ ПОЛИТИЧКА КРИЗА: Гардијан: Украјинци желе мир по сваку цену

Foto Tanjug/AP

U tekstu se navodi da, u uslovima borbenih dejstava i odsustva izbora, šef kijevskog režima može da se suoči sa krizom poverenja, kako među stanovništvom, tako i među međunarodnim partnerima Ukrajine.

Prema rečima jednog pripadnika Oružanih snaga Ukrajine, većina Ukrajinaca je, radi što bržeg okončanja sukoba, spremna da prihvati i uslove Rusije koji bi mogli biti nepovoljni za Kijev.

- Mislim da je u ovoj fazi većina verovatno spremna da pristane na nepovoljan dogovor — na bilo šta, samo da se borbe okončaju - citira ga list.
Podsetimo, 3. januara šef poslaničke grupe „Sluga naroda“ u Vrhovnoj radi David Arahamija izjavio je da je moguće održavanje izbora u Ukrajini istovremeno sa referendumom o teritorijama.

(Sputnjik)

BONUS VIDEO:

BEOGRAD POD SNEGOM: I dalje pada u prestonici

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

OTMICA PREDSEDNIKA VENECUELE Maduro se izjasnio nevinim: Ja sam pošten čovek; Kina -Niko neće biti svetski policajac; Počeo lov na izdajnike
Svet

0 21

OTMICA PREDSEDNIKA VENECUELE Maduro se izjasnio nevinim: Ja sam pošten čovek; Kina -Niko neće biti svetski policajac; Počeo lov na izdajnike

SAD su u subotu u vojnoj akciji u Karakasu otele predsednika Venecuele Nikolasa Madura i njegovu suprugu Siliju Flores, koji su sprovedeni u Gradsku pritvorsku jedinicu u Njujorku, gde će im se suditi po optužnici za krijumčarenje narkotika. Pratimo uživo najnoviji razvoj događaja nakon dramatične američke operacije u Venecueli.

05. 01. 2026. u 08:27 >> 21:59

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
VLADIMIR PUTIN JE PRESREĆAN: Ovo je velika, zajednička pobeda!

VLADIMIR PUTIN JE PRESREĆAN: "Ovo je velika, zajednička pobeda!"