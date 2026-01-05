EDAMAME SA TOFUOM: Recept za lagan i ukusan obrok
Brz, svež i hranljiv obrok koji spaja hrskavo pripremljeni tofu, edamame, krastavac i blagu med‑soja glazuru. Savršena ideja za ručak ili laganu večeru punu ukusa i teksture.
Sastojci
- 1/2 bloka čvrstog tofua (isečenog na pravougaonike)
- 1 šolja kriški krastavca
- 1/2 šolje kuvanog edamamea (zeleni sojin pasulj)
- 1 kašičica maslinovog ulja
- 1 kašika soja sosa
- 1 kašika meda ili javorovog sirupa
- 1 kašičica pirinčanog sirćeta
- Crno seme susama (opciono, za posipanje)
Priprema
Pripremite tofu
Osušite tofu tapkanjem papirnim ubrusom, pa ga isecite na pravougaonike.
Napravite glazuru
U maloj činiji umutite soja sos, med (ili javorov sirup) i pirinčano sirće da dobijete slatko‑savršenu glazuru.
Pržite tofu
U tiganju zagrejte maslinovo ulje na srednje jakoj vatri. Dodajte tofu i pržite ga dok ne dobije zlatnu boju sa obe strane.
Preliv i serviranje
Preostalom glazurom prelijte gotov tofu i kratko zagrejte da se sos blago zaglavi. U činiju stavite kriške krastavca, avokado, kuvane edamame, a zatim dodajte med‑soja tofu. Ako želite, posipajte crnim susamom za dodatni ukus i teksturu.
Uživajte!
