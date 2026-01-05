PILETINA SA MEDOM I SOJA SOSOM: Brz, zdrav i ukusan obrok

Sočna piletina u slatko‑savršenom medenom‑soja sosu, služena uz brokoli, svež krastavac, avokado i pirinač — ukusan obrok u jednoj porciji. Ova kombinacija balansira proteine, povrće i usijani slatki ukus koji sve spaja.

FOTO: Novosti

Sastojci

110 gr piletine (pileća prsa), isečeno na kockice

250 ml brokolija (sveži, ohlađeni cvetovi)

120 ml kuvanog belog pirinča

130 ml krastavca, isečenog na kriške

120 ml avokada (pasiranog ili isečenog na kriške)

150 ml soja sosa

150 ml meda

1 kašičica maslinovog ulja

beli luk (u prahu ili sitno seckan)

biber i so po ukusu

Priprema

U maloj činiji umutite soja sos i med da dobijete uravnotežen sladok i slabo sladak sos; ostavite sa strane.

Pripremite brokoli: kuvajte brokoli u tiganju ili kratko u mikrotalasnoj pećnici dok ne omekša, ali ostane blago hrskav.

U velikom tiganju zagrejte maslinovo ulje i pržite piletinu dok komadići ne postanu zlatni i sočno porumeni.

Sipajte pripremljenu medeno‑soja smešu preko piletine, promešajte i kratko kuvajte da se sos blago karamelizuje i obloži komade piletine.

U činiju stavite kuvani pirinač, dodajte piletinu sa sosom, brokoli, krastavac i avokado.

Poslužite odmah — po želji možete dodati malo svežeg bibera ili seckani peršun za svežinu.

Prijatno!