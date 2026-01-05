PILETINA SA MEDOM I SOJA SOSOM: Brz, zdrav i ukusan obrok
Sočna piletina u slatko‑savršenom medenom‑soja sosu, služena uz brokoli, svež krastavac, avokado i pirinač — ukusan obrok u jednoj porciji. Ova kombinacija balansira proteine, povrće i usijani slatki ukus koji sve spaja.
Sastojci
- 110 gr piletine (pileća prsa), isečeno na kockice
- 250 ml brokolija (sveži, ohlađeni cvetovi)
- 120 ml kuvanog belog pirinča
- 130 ml krastavca, isečenog na kriške
- 120 ml avokada (pasiranog ili isečenog na kriške)
- 150 ml soja sosa
- 150 ml meda
- 1 kašičica maslinovog ulja
- beli luk (u prahu ili sitno seckan)
- biber i so po ukusu
Priprema
U maloj činiji umutite soja sos i med da dobijete uravnotežen sladok i slabo sladak sos; ostavite sa strane.
Pripremite brokoli: kuvajte brokoli u tiganju ili kratko u mikrotalasnoj pećnici dok ne omekša, ali ostane blago hrskav.
U velikom tiganju zagrejte maslinovo ulje i pržite piletinu dok komadići ne postanu zlatni i sočno porumeni.
Sipajte pripremljenu medeno‑soja smešu preko piletine, promešajte i kratko kuvajte da se sos blago karamelizuje i obloži komade piletine.
U činiju stavite kuvani pirinač, dodajte piletinu sa sosom, brokoli, krastavac i avokado.
Poslužite odmah — po želji možete dodati malo svežeg bibera ili seckani peršun za svežinu.
Prijatno!
