Ručak dana

PILETINA SA MEDOM I SOJA SOSOM: Brz, zdrav i ukusan obrok

Milena Tomasevic

05. 01. 2026. u 17:00

Sočna piletina u slatko‑savršenom medenom‑soja sosu, služena uz brokoli, svež krastavac, avokado i pirinač — ukusan obrok u jednoj porciji. Ova kombinacija balansira proteine, povrće i usijani slatki ukus koji sve spaja.

FOTO: Novosti

Sastojci

  • 110 gr piletine (pileća prsa), isečeno na kockice
  • 250 ml brokolija (sveži, ohlađeni cvetovi)
  • 120 ml kuvanog belog pirinča
  • 130 ml krastavca, isečenog na kriške
  • 120 ml avokada (pasiranog ili isečenog na kriške)
  • 150 ml soja sosa
  • 150 ml meda
  • 1 kašičica maslinovog ulja
  • beli luk (u prahu ili sitno seckan)
  • biber i so po ukusu

Priprema

U maloj činiji umutite soja sos i med da dobijete uravnotežen sladok i slabo sladak sos; ostavite sa strane.  

Pripremite brokoli: kuvajte brokoli u tiganju ili kratko u mikrotalasnoj pećnici dok ne omekša, ali ostane blago hrskav.

U velikom tiganju zagrejte maslinovo ulje i pržite piletinu dok komadići ne postanu zlatni i sočno porumeni.

Sipajte pripremljenu medeno‑soja smešu preko piletine, promešajte i kratko kuvajte da se sos blago karamelizuje i obloži komade piletine.

U činiju stavite kuvani pirinač, dodajte piletinu sa sosom, brokoli, krastavac i avokado.

Poslužite odmah — po želji možete dodati malo svežeg bibera ili seckani peršun za svežinu.

Prijatno!

