Košarka

Sekulić pohvalio Žoca pred gostovanje Panati: "Predvodi ih najbolji trener u Evropi"

В.М.

12. 11. 2026. u 18:28

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Atina će sutra biti domaćin jednog od najzanimljivijih duela ovog kola Evrolige, pošto će Panatinaikos od 20.15 u prepunoj OAKA areni ugostiti Barselonu. Grčki velikan, koji se nalazi na čelu tabele, ulazi u susret sa ulogom favorita, dok katalonski tim ove sezone pruža partije iznad očekivanja i nada se novom velikom rezultatu.

Секулић похвалио Жоца пред гостовање Панати: Предводи их најбољи тренер у Европи

Photo: Dusan Milenkovic/ATAImages

Trener Barselone Aleksandar Sekulić suočava se sa ozbiljnim kadrovskim problemima pred ovo gostovanje. Kevin Panter i Toson Evbuomana sigurno neće biti u sastavu, dok je nastup Umodže Gibsona i Huana Nunjeza neizvestan.

Slovenački stručnjak svestan je težine situacije, ali veruje da bi odsustvo pojedinih igrača moglo da otvori prostor ostalima da preuzmu veću odgovornost.

- Imamo problema sa povredama i trenutno nismo u idealnoj situaciji. Ipak, ovakve okolnosti mogu da budu prilika za druge igrače da pokažu šta znaju. Potrebno je da izađemo na teren i dokažemo svoj kvalitet, bez obzira na to ko nedostaje - poručio je Sekulić.

Govoreći o predstojećem protivniku, trener Barselone posebno je izdvojio kvalitet Panatinaikosovog napada, ali i značaj trenerskog faktora u ovakvim utakmicama.

- Kada gostujete Panatinaikosu u Atini, odbrana mora da bude na najvišem nivou. Imaju izuzetno kvalitetan napad i košarkaše koji mogu da poentiraju na različite načine, zbog čega će defanziva biti presudan segment. Očekuje nas duel sa vrhunskom ekipom koju predvodi najbolji trener u Evropi. Biće to pravi test da vidimo koliko možemo da pariramo trenutno najkvalitetnijem timu Evrolige - istakao je Sekulić.

On je takođe naglasio da Barselona još nije dostigla nivo igre kojem teži i da ekipa ima prostora za značajan napredak u nastavku sezone.

- Ne smatram da trenutno igramo na nivou svojih mogućnosti. Postoji još dosta prostora za napredak, naročito u odbrani, gde moramo da budemo čvršći i izdržljiviji. Ni u napadačkom delu nismo pokazali sve što možemo i verujem da imamo kapacitet da podignemo nivo igre - zaključio je trener Barselone.

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