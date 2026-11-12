Nek se spremi Ronaldo junior: "Orlići" visoko poleteli ka Evropskom prvenstvu!
Kadetska (U17) fudbalska reprezentacija Srbije savladala je selekciju Bugarske rezultatom 3:1 (2:0) u prvom kolu grupe 6 kvalifikacija za Evropsko prvenstvo.
Ova utakmica u portugalskom Oeirašu prvobitno je trebalo da bude odigrana dan ranije, ali je zbog loših vremenskih uslova i vetra koji je duvao brzinom od 140km/h meč bio odložen.
"Orlićima" to nije mnogo smetalo, već su ostvarili možda i izuzetno bitan trijumf za plasman dalje, pošto je Bugarska direktan rival za drugo mesto.
Srbija je ka pobedi krenula u prvih pola sata, pošto su Filip Lazović u 17. i Mihajlo Banković u 29. doneli kapitalnu prednost.
Bugari su smanjili zaostatak preko Nikiforova u 70. minutu, ali je pobedu naših momaka potvrdio Pavle Prijović golom u prvom minutu nadoknade.
Srbija sada ima tri boda, koliko i Portugal koji je savladao Andoru sa 4:0.
Za dva dana će upravo Andora biti rival "orlićima", a onda će 17. novembra biti odigran, najverovatnije, meč za prvo mesto u grupi protiv domaćina turnira, Portugala, čije boje brani Kristijano Ronaldo junior, sin legendarnog asa Al Nasra, Reala, Juventusa, Mančester junajteda i bivšeg kapitena osvajača Lige nacija...
BUGARSKA - SRBIJA 1:3 (0:2)
STRELCI: 0:1 Lazović 17, 0:2 Banković 29, 1:2 Nikiforov 70, 1:3 Prijović 90+1. Stadion: Nacional Do Žamor u Oeirašu. Sudija: Čikan Ajdin (Turska).
BUGARSKA: Zdravkov, Kuzmanov, Todorov, Hadžiev, Daskalov, Kostadinov (46. Nikiforov), Dinev, Nedelčev (65. Cepov), Nedev (65. Ilkov), Sirakov (77. Petrov), Mitrušev (46. Antonov). Selektor Svetoslav Petrov
SRBIJA: Batinić, Vukoje (77. Ilić), Marić, Cupara, Tabački, Vasiljević (68. Ljuca), Kresoja, Milošević (68. Milić), Lazović (77. Žunić), Radović, Banković (68. Prijović). Selektor Radovan Krivokapić
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