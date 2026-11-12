Politika

PRETNJE PORODICI PRELILE ČAŠU: Goran Puzović podneo neopozivu ostavku posle 14 godina na čelu Srbijavoda

P. Đurđević

12. 11. 2026. u 11:25

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GORAN Puzović je danas podneo neopozivu ostavku na funkciju direktora Društva Srbijavode d.o.o. Beograd.

ПРЕТЊЕ ПОРОДИЦИ ПРЕЛИЛЕ ЧАШУ: Горан Пузовић поднео неопозиву оставку после 14 година на челу Србијавода

Foto: Tanjug/Rade Prelić

Ostavku podnosi, kako je saopšteno, zbog pretnji i proganjanja njegovih najbližih putem medija i društvenih mreža, kao i javnog poziva na linč njegove porodice.

Javno su objavljeni adresa porodičnog doma i fotografije njegove maloletne i punoletne dece.

Zabrinutost za njihovu bezbednost, kako je navedeno, dodatno je pojačana upadom u prostorije Srbijavoda tokom kojeg su Goran Puzović i zaposleni bili izloženi fizičkom i psihičkom maltretiranju, uvredama i pretnjama.

- Ostavku ne podnosim zato što prihvatam neistine koje se o meni iznose - naveo je Puzović u ostavci i istovremeno izrazio poverenje u nadležne institucije i očekivanje da se iznete optužbe ispitaju i dokažu u odgovarajućim postupcima.

- Ostavka čoveka koji je 14 godina bio na čelu Srbijavoda svedoči o težini pritiska koji je, uz osporavanje njegovog rada, zahvatio i njegov privatni život i bezbednost njegovih najbližih - navedeno je u saopštenju.

Goran Puzović je funkciju direktora obavljao od 2012. godine.

U narednim mandatima izabran je nakon sprovedenih javnih konkursa, a funkciju nije obavljao u statusu vršioca dužnosti.

Po obrazovanju je diplomirani inženjer poljoprivrede. Završio je Poljoprivredni fakultet Univerziteta u Beogradu, Odsek za vodoprivredne melioracije. Pre imenovanja za direktora, 19 godina radio je u vodoprivredi, od čega 15 godina u Srbijavodama.

Kako je navedeno, tokom 14 godina njegovog rukovođenja, Srbijavode su radile u 103 grada i opštine i realizovale više od 800 projekata, među kojima je 18 kapitalnih.

Goran Puzović zahvalio je zaposlenima Srbijavoda na dosadašnjoj saradnji i profesionalnosti, navedeno je u saopštenju.

(Tanjug)

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