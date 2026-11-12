PRETNJE PORODICI PRELILE ČAŠU: Goran Puzović podneo neopozivu ostavku posle 14 godina na čelu Srbijavoda
GORAN Puzović je danas podneo neopozivu ostavku na funkciju direktora Društva Srbijavode d.o.o. Beograd.
Ostavku podnosi, kako je saopšteno, zbog pretnji i proganjanja njegovih najbližih putem medija i društvenih mreža, kao i javnog poziva na linč njegove porodice.
Javno su objavljeni adresa porodičnog doma i fotografije njegove maloletne i punoletne dece.
Zabrinutost za njihovu bezbednost, kako je navedeno, dodatno je pojačana upadom u prostorije Srbijavoda tokom kojeg su Goran Puzović i zaposleni bili izloženi fizičkom i psihičkom maltretiranju, uvredama i pretnjama.
- Ostavku ne podnosim zato što prihvatam neistine koje se o meni iznose - naveo je Puzović u ostavci i istovremeno izrazio poverenje u nadležne institucije i očekivanje da se iznete optužbe ispitaju i dokažu u odgovarajućim postupcima.
- Ostavka čoveka koji je 14 godina bio na čelu Srbijavoda svedoči o težini pritiska koji je, uz osporavanje njegovog rada, zahvatio i njegov privatni život i bezbednost njegovih najbližih - navedeno je u saopštenju.
Goran Puzović je funkciju direktora obavljao od 2012. godine.
U narednim mandatima izabran je nakon sprovedenih javnih konkursa, a funkciju nije obavljao u statusu vršioca dužnosti.
Po obrazovanju je diplomirani inženjer poljoprivrede. Završio je Poljoprivredni fakultet Univerziteta u Beogradu, Odsek za vodoprivredne melioracije. Pre imenovanja za direktora, 19 godina radio je u vodoprivredi, od čega 15 godina u Srbijavodama.
Kako je navedeno, tokom 14 godina njegovog rukovođenja, Srbijavode su radile u 103 grada i opštine i realizovale više od 800 projekata, među kojima je 18 kapitalnih.
Goran Puzović zahvalio je zaposlenima Srbijavoda na dosadašnjoj saradnji i profesionalnosti, navedeno je u saopštenju.
(Tanjug)
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