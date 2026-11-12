Politika

Jelena Banjac napustila PSG, tvrdi da su žene izložene diskreditaciji i targetiranju

Танјуг

12. 11. 2026. u 15:17

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JELENA Banjac saopštila je danas da je napustaila Pokret slobodnih građana (PSG) i odborničku grupu Zeleno levi front- Pokret slobodnih građana u Skupštini grada Beograda.

Јелена Бањац напустила ПСГ, тврди да су жене изложене дискредитацији и таргетирању

Foto: YoutubePrintscreen/NOVA S

Ona je u saopštenju navela da je jedna od ključnih vrednosti Pokreta slobodnih građana ideja ravnopravnosti i borbe za ljudska prava, ali da je ta organizacija na tom ispitu pala onog trenutka kada su, kako kaže, relativizovane tvrdnje o uznemiravanju žena, kao i odnosu prema ženama u organizaciji. 

Dodala je takođe da su u toj organizaciji žene funkcionerke izložene diskreditaciji na osnovu pola, načina dolaska do funkcija i targetiranju sve dok se ne povuku. 

Banjac smatra da je Pokret slobodnih građana propustio šansu da se pomakne sa nivoa statističke greške, između ostalog, "zbog načina na koji je organizacija vođena, netransparentnosti u donošenju odluka, konstantnog kršenja Statuta od strane rukovodstva i u krajnjoj liniji kršenja principa demokratije".

Prema njenim rečima, niz odluka, još pre izbora, doveo je do toga da je Pokret slobodnih građana, kako je navela, potpuno devastiran iznutra, a da oni koji su za to odgovorni nemaju nameru da tu odgovornost i podnesu. 

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