OVO JE SNIMAK SA SASTANKA U RTS KOJI JE UZBURKAO JAVNOST: Glavni urednik tvrdi da Studentska lista traži dosijee 50 novinara i urednika

SNIMAK sa internog sastanka u RTS, na kojem vršilac dužnosti glavnog urednika Informativnog programa RTS-a Borivoje Uskoković kaže da predstavnici Studentske liste za 50 voditelja i novinara javnog servisa traže dosijee osvanuo je na društvenim mrežama i uzburkao javnost.

Foto: Z. Jovanović Mačak

Naime, snimak je prvo objavila TV Informer, a kako se na njemu može čuti, Uskoković tokom obraćanja kolegama na sastanku kaže da Studentska lista traži dosije o karijerama, napredovanju, smenama, imenovanju, pomilovanju, postavljanju.

- Iz minuta u minut stižu legitimni zahtevi u RTS. Zahtevi stižu od javnosti i "Studentske liste", a sve u vezi s odgovornošću bivših rukovodilaca, urednika, novinara. Reč je o pedesetak naših kolega. Pozivaju se na Zakon o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja. Konsultovao sam naše pravnike, i rekli su da moraju da pruže sve informacije. Ja ću odmah na startu pročitati tih 50-ak imena. Evo ovako: Rukovodstvo i glavni urednici televizijskih programskih celina: Saša Barbulović, Dejan Jovanović, Borivoje Uskoković, Sandra Perović, Miloš Janković, Marko Novaković, Bojana Mlađenović, Gorislav Papić, Dragana Ignjić, Milica Jevtić, Milica Nedić, Dušan Ubović, Ruža Jeremić Turudić, Vesna Radosavljević, Ivona Pantelić, Ivanka Ristovski, Aneta Kovačić, Marija Mitrović, Miljana Lazić, Nebojša Kotlajić, Jasmina Panić, Nikolina Rakić, Vanja Ratković, Biljana Vraneš, Gordana Stijačić, Milja Gogić, Vesna Šnjegović, Milan Srdić, Suzana Gvozdenović, Radivoje Maroević, Snežana Stamenković-Jojić, Maja Tucaković, Lidija Jakšić, Predrag Milinković, Dragana Džajić, Dragana Kosjerina Perduv, Kristina Radenković, Marija Veljković, Jelena Simić, Milica Gacin, Stevan Popović, Vesko Butrić, i Dragana Rakočević. Od ranijeg rukovodstva: Nenad J. Stefanović, Dragan Bujošević, i članovi upravnog odbora: Branislav Klanšček, Miroslav Minja Nikolić, Milivoje Pavlović, Branko Radun, Ljiljana Đurđevac, Nenad Janković, Predrag Azdejković, Filip Rodić." Iz ovoga se da zaključiti, narodski rečeno, da smo obrali bostan, odnosno, došlo je vreme odgovornosti za sve što je rađeno, i za način na koji je rađeno, a što je bilo u suprotnosti sa suštinskom ulogom javnog servisa - rekao je on na pomenutom snimku.

Zahtev za istragu

Nakon što je ovo obraćanje dospelo u javnosti, oglasio se Uskoković i naveo da je podneo prijavu direktoru opštih poslova Radio-televizije Srbije, zahtevajući da se hitno utvrdi kako je snimak internog sastanka sa zaposlenima u Desku Informativnog programa dospeo na Televiziju Informer.

Prema dosadašnjim saznanjima, neko je mobilnim telefonom snimao ekran programa za obradu video-materijala RTS-a, čime je zloupotrebljen snimak sastanka zatvorenog tipa. Preduzeti su i koraci radi utvrđivanja kršenja radne discipline, a Uskoković je podsetio na ranije upozorenje da unutar RTS-a postoje pojedinci koji ometaju proces proizvodnje programa i nastojanja da Javni servis bude u službi građana.

Oglasio se i deo zaposlenih

O svemu ovome večeras se oglasio i deo zaposlenih Radio-televizije Srbije, koji je saopštio da je Uskoković javno pročitao imena 50 voditelja i urednika za koje, kako kažu, Studentska lista traži dosijee i poručio da umesto da zaštiti novinare od političkih pritisaka, Uskoković daje legitimitet zahtevima za njihovo "dosijeiranje".

- Njihovi dosijei se traže uz konstataciju da iz minuta u minut u RTS stižu, kako ih naziva, 'legitimni zahtevi'", navodi se u saopštenju dela zaposlenih i ukazuje da se na taj način sudbine 50 novinara, 50 profesionalnih karijera stavlja na sto političkih organizacija.

- I to ne čini političar, stranački funkcioner ili aktivista. To čini čovek koji je postavljen na čelo Informativnog programa javnog medijskog servisa Srbije. Nečuveno. Umesto da zaštiti novinare od političkih pritisaka, Borivoje Uskoković svojim javnim nastupom daje legitimitet zahtevima za njihovo dosijeiranje - ukazuje se u saopštenju dela zaposlenih.

Oni ukazuju da nijedna promena vlasti, nijedan izborni rezultat i nijedna politička organizacija nemaju pravo da novinare pretvore u predmet političke istrage samo zato što su radili u vreme prethodne vlasti.

- Posebno je porazno što se sve ovo događa pod parolom oslobađanja RTS-a. Javni servis se ne oslobađa tako što se novinari stavljaju na spiskove. Sloboda medija se ne uspostavlja dosijeiranjem zaposlenih. Demokratija se ne gradi političkim čistkama. Pozivamo UNS, NUNS, REM, Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, kao i međunarodne organizacije za zaštitu novinara, da se hitno izjasne o ovom presedanu - navodi se u saopštenju.

Deo zaposlenih RTS-a od rukovodstva RTS-a zahteva da javnosti objasni ko traži dosijee novinara, šta ti zahtevi sadrže, na osnovu kojih propisa se razmatraju i da li su podaci zaposlenih već dostavljeni političkim organizacijama, a od Uskokovića zahtevaju odgovornost.

- Jer čovek koji političke zahteve za dosijee svojih kolega predstavlja kao legitimne ne može istovremeno da bude garant njihove profesionalne nezavisnosti. Novinari nisu politički osumnjičenici. A Informativni program nije kancelarija za političku lustraciju - navodi se u saopštenju dela zaposlenih u RTS.