Politika

SASTANAK SA DELEGACIJAMA SAD I ITALIJE: Četiri predstavnika Studentske liste razgovaraće večeras o energetici

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

12. 11. 2026. u 18:16

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PREDSTAVNICI Studentske liste - Studenti pobeđuju i studenti danas će se sastati sa predstavnicima diplomatskih delegacija Sjedinjenih Američkih Država i Italije, objavljeno je na sajtu Studentske liste.

САСТАНАК СА ДЕЛЕГАЦИЈАМА САД И ИТАЛИЈЕ: Четири представника Студентске листе разговараће вечерас о енергетици

R.Z./ATAImages

Kako se navodi u objavi, "susreti predstavljaju priliku za neposrednu razmenu stavova sa međunarodnim partnerima i razgovor o pitanjima važnim za budućnost Srbije."

"Večeras će se naši kandidati Milana Pisarić, Dejan Radivojević, Dejan Šoškić i Igor Mikitišin, zajedno sa predstavnicima studenata, sastati sa Aleksandrom Titolom i delegacijom Stejt departmenta SAD. U središtu razgovora biće vladavina prava i energetika, oblasti od posebnog značaja za izgradnju stabilnih institucija, ekonomsku sigurnost i dugoročni razvoj Srbije.

Pored toga, Vladan Jovanović, Stanislav Milošević i predstavnici studenata sastaće se sa delegacijom Ambasade Republike Italije. I ovaj razgovor biće prilika za predstavljanje naših stavova i razmenu mišljenja o odnosima Srbije sa međunarodnim partnerima.

Izborna pobeda donela nam je odgovornost da interese građana zastupamo i u razgovorima sa predstavnicima međunarodne zajednice. Želimo da gradimo odnose zasnovane na međusobnom poštovanju, otvorenosti i ravnopravnoj saradnji, uz dosledno insistiranje na vladavini prava, demokratskim vrednostima i odgovornim institucijama.

Razgovor sa međunarodnim partnerima ne znači odustajanje od sopstvenih stavova niti prepuštanje odlučivanja drugima. Spremni smo da razgovaramo, saslušamo različita mišljenja i gradimo partnerstva, ali odluke o budućnosti Srbije donosićemo samostalno i odgovorno, vodeći se isključivo interesima njenih građana.

U međunarodnim odnosima želimo partnerstvo, a ne podaništvo, saradnju, a ne poslušnost," navodi se u saopštenju

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