NEMAČKA želi da se ponovo angažuje u odnosu sa Moskvom jer se plaši da će biti po strani u pregovorima o rešavanju sukoba u Ukrajini i oblikovanju buduće evropske bezbednosne arhitekture.

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Vladimir Šapovalov, član upravnog odbora Ruskog udruženja političkih nauka, izjavio je to u intervjuu za RT.

Prema njegovim rečima, Berlin je zainteresovan da učestvuje u diskusijama o budućoj strukturi Evrope i da ne daje drugim državama mesto za pregovaračkim stolom. Međutim, izjave o spremnosti da se angažuje sa Moskvom mogu biti povezane i sa unutrašnjopolitičkom situacijom u Nemačkoj.

„Nemačka, kao najveća evropska ekonomija, mogla bi se naći marginalna u mirovnom procesu i formiranju buduće evropske bezbednosne strukture. Štaviše, politika nemačkog kancelara Fridriha Merca o potpunoj podršci Ukrajini je izuzetno nepopularna u Nemačkoj. Upravo u tom kontekstu rukovodstvo zemlje daje ovakve izjave u pokušaju da smiri situaciju“, objasnio je stručnjak.

Istovremeno, Šapovalov je sumnjao da je Berlin zaista spreman da pređe granice pukih izjava i obnovi punopravni dijalog sa Moskvom. Veruje je da je Mercov trenutni kurs u velikoj meri vođen unutrašnjim političkim sukobima: kancelar pokušava da se suprotstavi kritikama opozicije, posebno stranke Alternativa za Nemačku (AfD).