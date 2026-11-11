KREM ČORBA, ZASITNA KAO CEO OBROK: Potaž sa piletinom i njokama, punog ukusa, jak i izdašan
GUSTA čorba sa piletinom i njokama je punog ukusa, jaka i izdašna.
Sastojci:
1 kg pilećeg filea
2 kašičice mešavine suvih začina
so, po ukusu
sveže mleveni crni biber, po ukusu
120 g višenamenskog brašno, podeljeno
4 kašike ulja
4 kašike putera
1 velika ljutika, sitno seckana
3 čena belog luka, sitno iseckana
1 kašika listova majčine dušice
1,5 l pilećeg bujona
120 ml pavlake za kuvanje
480 g njoki
1 kašika seckanog svežeg peršuna
Recept za kremastu čorbu sa piletinom i njokama:
Za ovu čorbu prvo osušite piletinu i začinite je začinima, solju i biberom. Uvaljajte piletinu sa obe strane u brašno, pa prebacite na tanjir. U loncu na jakoj vatri zagrejte dve kašike ulja. Pržite piletinu, povremeno okrećući, dok ne porumeni, 5 do 6 minuta po strani. Prebacite na dasku za sečenje. Ostavite da se ohladi, a zatim isecite na komade veličine zalogaja.
U istom loncu na jakoj vatri istopite puter. Dodajte ljutiku, beli luk i majčinu dušicu; začinite solju. Pržite oko 3 minuta. Umutite preostalo brašno i pržite oko 2 minuta. Uz mešanje polako sipajte bujon. Povećajte toplotu na najjače da provri, a zatim smanjite vatru na srednju i pustite da vri. Kuvajte, povremeno mešajući, dok se malo ne zgusne, oko 15 minuta.
Dodajte pavlaku za kuvanje i vratite da se kuva. Dodajte njoke i kuvajte, povremeno mešajući, dok ne budu al dente. Umešajte piletinu i peršun; začiniti solju, ako je potrebno.
(stvar ukusa)
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