KREM ČORBA, ZASITNA KAO CEO OBROK: Potaž sa piletinom i njokama, punog ukusa, jak i izdašan

GUSTA čorba sa piletinom i njokama je punog ukusa, jaka i izdašna.

Foto: Novosti/AI

Sastojci:

1 kg pilećeg filea

2 kašičice mešavine suvih začina

so, po ukusu

sveže mleveni crni biber, po ukusu

120 g višenamenskog brašno, podeljeno

4 kašike ulja

4 kašike putera

1 velika ljutika, sitno seckana

3 čena belog luka, sitno iseckana

1 kašika listova majčine dušice

1,5 l pilećeg bujona

120 ml pavlake za kuvanje

480 g njoki

1 kašika seckanog svežeg peršuna

Recept za kremastu čorbu sa piletinom i njokama:

Za ovu čorbu prvo osušite piletinu i začinite je začinima, solju i biberom. Uvaljajte piletinu sa obe strane u brašno, pa prebacite na tanjir. U loncu na jakoj vatri zagrejte dve kašike ulja. Pržite piletinu, povremeno okrećući, dok ne porumeni, 5 do 6 minuta po strani. Prebacite na dasku za sečenje. Ostavite da se ohladi, a zatim isecite na komade veličine zalogaja.

U istom loncu na jakoj vatri istopite puter. Dodajte ljutiku, beli luk i majčinu dušicu; začinite solju. Pržite oko 3 minuta. Umutite preostalo brašno i pržite oko 2 minuta. Uz mešanje polako sipajte bujon. Povećajte toplotu na najjače da provri, a zatim smanjite vatru na srednju i pustite da vri. Kuvajte, povremeno mešajući, dok se malo ne zgusne, oko 15 minuta.

Dodajte pavlaku za kuvanje i vratite da se kuva. Dodajte njoke i kuvajte, povremeno mešajući, dok ne budu al dente. Umešajte piletinu i peršun; začiniti solju, ako je potrebno.

(stvar ukusa)