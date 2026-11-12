KAKAV POTEZ NOVAKA ĐOKOVIĆA! Ostavio tenis i otišao tamo gde Srbi najviše vole da idu
Najbolji srpski teniser svih vremena, Novak Đoković, ponovo je iznenadio svetsku i domaću javnost.
Nakon što je neočekivano rano završio ovogodišnju sezonu, srpski as odlučio je da spakuje kofere i uputi se na Svetu goru, u manastir Hilandar, gde je potražio preko potreban duševni mir i spokoj.
Đoković iza sebe ima sezonu u kojoj je stigao do jednog grend slem finala i osvojio titulu na turniru serije 500 u Pekingu. Ipak, nakon rane eliminacije na mastersu u Parizu, gde ga je zaustavio Rinki Hidžikata, Novak je prelomio da stavi tačku na takmičarske mečeve u ovoj godini i posveti se oporavku.
Umesto glamuroznih destinacija, srpski šampion izabrao je tišinu i molitvu u jednoj od najvećih srpskih svetinja. Svako ko je ikada kročio na poluostrvo Atos zna da mir koji tamo vlada ne može da se poredi ni sa čim na svetu, a upravo to je bilo potrebno Novaku nakon napornih meseci na turu.
Manastir Hilandar, koji već više od osam vekova predstavlja jedan od najvažnijih stubova srpske duhovnosti, kulture i pismenosti, još od vremena Stefana Nemanje i Svetog Save privlači one koji traže snagu i tišinu.
Okružen masivnim bedemima visokim i do 30 metara, ovaj manastir na listi Uneskove svetske baštine savršeno je utočište za punjenje baterija pred nove izazove.
Podsetimo, Đoković je najavio da se na teren vraća tek početkom januara naredne godine u Australiji, što znači da će imati sasvim dovoljno vremena da se odmori, sabere utiske i potpuno spreman krene u nove pohode.
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