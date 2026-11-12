Svet

ŠEF NEMAČKOG RAJNMETALA: Evropske zemlje trenutno nisu sposobne da obezbede sopstvenu odbranu

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

12. 11. 2026. u 18:22

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EVROPA po svojoj odbrambenoj sposobnosti podseća na slabog učenika kome jači stalno pokušavaju da otmu doručak, izjavio je direktor nemačkog vojnoindustrijskog koncerna Rajnmetal Armin Paperger.

ШЕФ НЕМАЧКОГ РАЈНМЕТАЛА: Европске земље тренутно нису способне да обезбеде сопствену одбрану

Foto Tanjug/AP Photo/Matthias Schrader

-Evropa me podseća na jednog od slabijih učenika u školskom dvorištu. Mali, slabi i neodlučni učenici uvek su morali da predaju svoj doručak jačima. Sada se dešava isto, mnogi pokušavaju da Evropi otmu doručak, rekao je Paperger.

Prema njegovoj oceni, evropske zemlje trenutno nisu sposobne da obezbede sopstvenu odbranu ni na kopnu ni na moru.

Zbog toga je upozorio da bi obustavljanje ulaganja u evropsku odbrambenu industriju, čak i u slučaju okončanja sukoba u Ukrajini, samo dodatno povećalo zavisnost Evropske unije od Sjedinjenih Američkih Država.

Američki predsednik Donald Tramp ranije je više puta kritikovao evropske saveznike zbog nedovoljnih izdvajanja za odbranu u okviru NATO-a i zahtevao da sve članice povećaju vojne rashode na pet odsto bruto domaćeg proizvoda.

Nakon početka vojnog sukoba sa Iranom, Tramp je izrazio nezadovoljstvo zbog, kako je ocenio, nedovoljne podrške saveznika iz NATO-a. U junu je, tokom susreta sa generalnim sekretarom Alijanse Markom Ruteom, izjavio da je razočaran većinom savezničkih zemalja.

(sputnikportal.rs)

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