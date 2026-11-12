PUCNJAVA U VELIKOJ PLANI: Podneta krivična prijava protiv napadača, jedna osoba teško povređena
POLICIJA u Smederevu podneće krivičnu prijavu protiv S. K. (52) zbog sumnje da je u Velikoj Plani u ugostiteljskom objektu ispalio više hitaca iz revolvera koji je posedovao bez odobrenja, saopštila je Policijska uprava Smederevo.
U saopštenju navode da se taj događaj desio juče kada je S. K. u centru Velike Plane, u jednom ugostiteljskom objektu, nakon tuče u kojoj je, kako se sumnja, učestvovao njegov sin, ispalio više hitaca iz revolvera.
Tokom otimanja oko revolvera koji je osumnjičenom oduzeo jedan od gostiju kafića, S. K. je zadobio teške telesne povrede u predelu lica, dok je gost lakše povređen.
Nakon toga, S. K. je zbrinut na Vojnomedicinskoj akademiji u Beogradu radi daljeg lečenja.
Osumnjičenom se na teret stavlja izvršenje krivičnog dela izazivanje opšte opasnosti i nedozvoljeno držanje, nošenje i promet oružja, municije i eksplozivnih materija zbog čega će pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Smederevu, Policijske stanice Velika Plana, podneti krivičnu prijavu.
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