Đoković na udaru kritika: "Gotov je, više nije kandidat za osvajanje velikih turnira..."

Novak Đoković ponovo se našao na meti kritika, ovog puta od strane nekadašnjeg američkog tenisera Stiva Džonsona, koji smatra da srpski as više nema realne šanse da osvaja trofeje na najvažnijim turnirima.

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Njegova procena izazvala je polemiku u podkastu "Noting mejdžor", čiji je jedan od autora, posebno zbog toga što njegov kolega Džon Izner ima potpuno drugačije mišljenje.

Džonson je priznao da je do nedavno verovao kako Đoković može da izbori mesto na Završnom mastersu. Dodatni razlog za optimizam bila mu je Novakova titula u Pekingu, zbog koje je pomislio da se srpski teniser vraća u prepoznatljivu formu.

- Poslednjih nekoliko nedelja bio sam prilično optimističan. Kada je Novak najavio da želi da se plasira na Završni masters, verovao sam da će u tome uspeti. Pomislio sam da je to ipak Đoković i da može da napravi takav rezultat. Osvojio je Peking i učinilo mi se da ponovo gledamo onog starog Novaka - objasnio je Amerikanac.

Međutim, naredni rezultati potpuno su promenili njegov stav. Porazi od Štrufa u Beču i Hidžikate u Parizu, uz prethodni neuspeh u Šangaju, naveli su ga da iznese veoma pesimističnu prognozu o nastavku Đokovićeve karijere.

- Prvo je ispao u Šangaju, zatim ga je pobedio Štruf u Beču, a onda i Hidžikata u Parizu. Za mene je to potvrda da više nije kandidat za osvajanje trofeja na velikim turnirima. Gotov je. Ipak, Đokovića nikada ne možete potpuno otpisati, mada sve više sumnjam da će uspeti da ostvari ono što je zacrtao - poručio je Džonson.

Sa njegovim zaključkom nije se složio Džon Izner, drugi učesnik podkasta i nekadašnji američki teniser. On smatra da slabiji rezultati ne znače da je Đoković izgubio mogućnost da ponovo zablista na najvećoj sceni.

Izner je ukazao na to da je u poznim igračkim godinama veoma teško održavati konstantno visok nivo tokom čitave sezone, ali je naglasio da jedan turnir može doneti potpuno drugačiju priču.

- Ne mislim da je takva procena ispravna. Jasno je da je u njegovim godinama sve teže ostvarivati vrhunske rezultate iz nedelje u nedelju. To smo mogli da vidimo i u poslednje vreme. Čak ni Đokovićevo telo sa 39 godina ne može stalno da podnese takav nivo napora. Ipak, na pojedinačnom turniru mnogo toga može da se dogodi, a za dva meseca ga očekuje Australijan open - rekao je Izner.

Pred Đokovićem je tako nova prilika da na terenu odgovori onima koji sumnjaju u njegove mogućnosti. Australijan open mogao bi da bude važan test za srpskog asa i prilika da još jednom pokaže da i dalje može da se umeša u borbu za najveće teniske trofeje.