NEKADA SU SE JELE U GOTOVO SVAKOJ KUĆI: Krpice sa kupusom, možete ih napraviti i u posnoj verziji

KRPICE sa kupusom bile su omiljene u mnogim jugoslovenskim domaćinstvima, naročito tokom jeseni i zime, kada je kupus bio pristupačan i često se nalazio na trpezi.

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Tajna njihovog ukusa nije u skupim sastojcima, već u načinu pripreme: kupus se polako dinsta u sopstvenom soku, a zatim ostavlja da blago porumeni i dobije slatkastu aromu.

Kada se pomeša sa testeninom, nastaje jednostavno, zasitno jelo koje vraća u detinjstvo. Za pripremu vam ne treba mnogo vremena, a uz nekoliko trikova dobićete ukus baš kao iz bakine kuhinje.

Sastojci

1-1,5 kg belog kupusa

250 g krpica ili druge sitnije testenine

4 kašike ulja

so po ukusu

sveže mleveni crni biber

prstohvat slatke mlevene paprike (po želji)

1 lovorov list (po želji)

Priprema

Sa glavice kupusa uklonite spoljne listove, isecite je na četvrtine i odstranite tvrdi koren. Zatim kupus naseckajte na tanke rezance. U širokoj šerpi ili dubljem tiganju zagrejte ulje, dodajte kupus i promešajte. Poklopite i ostavite da se dinsta na umerenoj temperaturi. Kada kupus omekša i pusti sok, skinite poklopac ili ga ostavite blago odškrinutim. Nastavite dinstanje dok višak tečnosti ne ispari. Povremeno pojačajte temperaturu, uz mešanje, kako bi kupus blago porumeneo i dobio karakterističan slatkast ukus. Ovo je najvažniji deo pripreme jer upravo tada jelo dobija posebnu aromu.

Dok se kupus dinsta, u drugoj šerpi zagrejte vodu do ključanja, posolite je i dodajte krpice. Kuvajte ih minut kraće nego što je navedeno na pakovanju, jer će se još kratko kuvati zajedno sa kupusom. Procedite ih, ali sačuvajte nekoliko kašika vode od kuvanja.

Kada kupus omekša i dobije blago zlatnu boju, začinite ga solju i biberom. Po želji dodajte malo slatke mlevene paprike i lovorov list. Ubacite oceđenu testeninu i sve pažljivo promešajte. Ostavite na tihoj vatri još 2–3 minuta da testenina upije sokove i aromu kupusa. Ako vam se učini da je jelo suvo, dodajte malo sačuvane vode od kuvanja testenine.

Gotove krpice sa kupusom poslužite dok su tople. Za posnu verziju koristite testeninu koja ne sadrži jaja.

(Stvar ukusa)