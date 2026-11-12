SKANDAL KAKAV VATERPOLO NE PAMTI! Andrija Prlainović igrao isključen, Italijani grme na sav glas

Vaterpolisti Radničkog iz Kragujevca ostvarili su u utorak veliku pobedu protiv slavnog Pro Reka (16:14) u okviru trećeg kola grupe "B" u Ligi šampiona, međutim posle svega - kontroverza.

FOTO: Antonio Ahel/ATAImages

U finišu meča došlo je do velikog propusta kada se kapiten i jedan od najboljih vaterpolista 21. veka Andrija Prlainović vratio u bazen, iako je u tom trenutku imao tri lične greške, na šta niko nije reagovao.

Zbog toga se povela i diskusija o tome da bi meč Radničkog i Pro Reka mogao da bude ponovljen, međutim kako sada stvari stoje to je malo verovatno, pa u Kragujevcu mogu da odahnu.

Iskusni Andrija Prlainović je svoje prvo isključenje zaradio u trećoj četvrtini, a drugo i treće u poslednjoj. Na 1:53 do kraja susreta više nije imao pravo nastupa, zbog tri isključenja, međutim trener Radničkog Uroš Stevanović poslao ga je opet u igru na 56 sekundi do kraja, nakon tajm-auta. Na taj propust nije reagovao niko iz Pro Reka, nije to zapazio ni zapisnički sto, ali ni delegat i sudija utakmice, što je najvažnije.

Tako je Prlainović odigrao poslednjih 56 sekundi na meču, ali rezultat se nije značajno menjao, Radnički nije postigao niti jedan novi gol, samo je Pro Reko smanjio na 16:14.

Specijalizovani vaterpolo portal iz Italije "Waterpolo Development World" objavio je da je Pro Reko nakon utakmice podneo prigovor zbog previda, a čitav slučaj je u nadležnosti "Evropskog plivanja" (European Aquatics) koji bi mogao da odluči i da se meč ponovi zbog poslednjih 56 sekundi - ili da se samo nastavi petercem za Italijane. To je malo verovatno.

Ipak, s obzirom da je meč završen, da su Italijani odavno već otišli kućama, "Sport Klub" prenosi da Pro Reko nije uložio žalbu pošto smatra da mu poraz od dva razlike neće napraviti problem da prođe grupnu fazu. Dakle, samo su prihvatili...

Zvanične potvrde jedne od te dve informacije još nema i navijači Radničkog će morati još malo da se strpe.

Najefikasniji u ekipi Radničkog bio je Grk Angelos Vlahopulos sa pet pogodaka. Nikola Jakšić je postigao tri gola, dok su Strahinja Rašović, Andrija Prlainović i Nikola Lukić dali po dva. U redovima vicešampiona Evrope istakao se Gerge Zalanki sa četiri gola. Frančesko Kodemi je zabeležio tri gola, a po dva su postigli Alvaro Granados i Mateo Joki Grata.

Tim iz Kragujevca je protiv Pro Reka došao do 15. uzastopnog trijumfa od početka sezone, od toga je 12 pobeda u Regionalnoj ligi i tri u Ligi šampiona.

Radnički je vodeći u grupi B sa devet bodova, Pro Reko ima šest, Breša tri, dok je Oradea bez bodova. U sledećem kolu, 18. novembra, Radnički će dočekati Oradeu, a Pro Reko će ugostiti Brešu. Što se tiče Novog Beograda, ostvario je pobedu protiv Jadrana (16:11) i u igri je za TOP 8 fazu.