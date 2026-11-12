Bivši igrač Zvezde dobio priznanje! Na Marakani se nije proslavio, a sada...

Veliki podstrek za nastavak karijere.

Photo: Dusan Milenkovic/ATAImages

Mnogi navijači Crvene zvezde su već i zaboravili Keimera Sandovala! Mladi reprezentativac Kolumbije doveden je na Marakanu, kao potencijalna zamena za Nasera Đigu, koji je pojačao Vulverhempton, međutim, nije pokazao ni delić talentovanog repertoara.

Ipak, godinu dana kasnije čini se da je Sandoval, ipak, počeo da opravdava zašto je završio u španskog ligi.

Naime, prema najnovijem istraživanju Kolumbijac je jedan od najbržih mladih štopera (do 23 godine) u Južnoj Americi. Konkretno, nalazi se na devetoj poziciji, iza Žonatana Žezusa (Kruzeiro), Artura Dijasa (Atletiko Paranaense), Neidera Pare (Atletiko Nasional), Hefersona Medine (Fortaleza), Huana Viverosa (Alijanca), Viktora Gabrijela (Intersnasional), Lukasa Kintane (Sero Portenjo) i Obera Medine (Delfin).

FOTO: Dusan Milenkovic/ATAImages

Podsetimo, Sandoval je u Zvezdu došao na jednogodišnju pozajmicu iz Betisa u januaru 2025. za obeštećenje od 200.000 evra.

Imali su priliku crveno-beli da otkupe ugovor, ali Kolumbijac nije uspeo da se nametne u konkurenciji Veljka Milosavljevića, Stefana Lekovića i Slovenca Vanje Drkušića u prvoj sezoni, odnosno Miloša Veljkovića, Rodrigaa i Teba Učene tokom jeseni. Bio je samo dvaput starter protiv OFK Beograda, dok je jednom ušao sa klupe u meču sa lučanskom Mladosti, te je na terenu proveo ukupno tek 152 minuta.

U međuvremenu je bio izbačen iz kampa mlade reprezentacije, jer se vratio u hotel sa nekoliko saigrača pijan. Potom se vratio sa pozajmice u Betis, ali nedugo zatim raskinuo ugovor sa zeleno-belima iz Sevilje i otišao u Deportivo Kali, gde je posle početnog perioda uspeo da pronađe formu.

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