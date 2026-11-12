Legendarni DŽevad Prekazi sahranjen uz zastavu i dres Partizana (FOTO)

Poslednji oproštaj od čuvenog asa.

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Legendarni fudbaler Partizana Dževad Prekazi sahranjen je danas na Lešću, a od njega se oprostio veliki broj ljudi iz sveta sporta, ali i ostalih sfera društva.

Nekada sjajni levonogi bombarder preminuo je 8. novembra u 70. godini. Prethodno je juče održana komemoracija na stadionu u Humskoj, a sada su ga na večni počinak, pored članova porodice, ispratili i bivši saigrači, učenici, kao i delegacije crno-belih i Galatasaraja, u kom je takođe ostavio dubok trag.

Pre same sahrane mu je u Bajrakli džamiji na Dorćolu klanjana dženaza-namaz, a molitvu je predvodio muftija beogradski Mustafa Jusufspahić. Pored predstavnika i simpatizera turskog kluba, tu je bio i Rasim Ljajić, aktuelni prvi čovek Partizana. Na Prekazijevom kovčegu je stajao dres velikana iz Istanbula, sa kojim je osvojio dve šampionske titule i dogurao do polufinala Kupa evropskih šampiona.

Nakon toga se u toku popodneva tužna povorka uputila na beogradsko groblje. Pored dresa dva njegova voljena kluba, Dževadov kovčeg je prekrivala i velika zastava "parnog valjka", što mu je i bila velika želja.

Ambasadori Turske i predsednik Galate Dursun Ozbek takođe su došli da odaju počast slavnom igraču, a tu su bili i bivši kapiten crno-belih i do nedavno trener Saša Ilić, kao i Igor Duljaj, Đorđe Tomić, Goran Trobok, Miloš Đelmaš, Rade Bogdanović...