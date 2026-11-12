Fudbal

Legendarni DŽevad Prekazi sahranjen uz zastavu i dres Partizana (FOTO)

М. З.

12. 11. 2026. u 18:21

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

Poslednji oproštaj od čuvenog asa.

Легендарни Џевад Прекази сахрањен уз заставу и дрес Партизана (ФОТО)

FOTO: F.S./ATAImages

Legendarni fudbaler Partizana Dževad Prekazi sahranjen je danas na Lešću, a od njega se oprostio veliki broj ljudi iz sveta sporta, ali i ostalih sfera društva.

Nekada sjajni levonogi bombarder preminuo je 8. novembra u 70. godini. Prethodno je juče održana komemoracija na stadionu u Humskoj, a sada su ga na večni počinak, pored članova porodice, ispratili i bivši saigrači, učenici, kao i delegacije crno-belih i Galatasaraja, u kom je takođe ostavio dubok trag.

Pre same sahrane mu je u Bajrakli džamiji na Dorćolu klanjana dženaza-namaz, a molitvu je predvodio muftija beogradski Mustafa Jusufspahić. Pored predstavnika i simpatizera turskog kluba, tu je bio i Rasim Ljajić, aktuelni prvi čovek Partizana. Na Prekazijevom kovčegu je stajao dres velikana iz Istanbula, sa kojim je osvojio dve šampionske titule i dogurao do polufinala Kupa evropskih šampiona.

Foto: FOTO: F.S./ATAImages

POGLEDAJ GALERIJU

Nakon toga se u toku popodneva tužna povorka uputila na beogradsko groblje. Pored dresa dva njegova voljena kluba, Dževadov kovčeg je prekrivala i velika zastava "parnog valjka", što mu je i bila velika želja.

Ambasadori Turske i predsednik Galate Dursun Ozbek takođe su došli da odaju počast slavnom igraču, a tu su bili i bivši kapiten crno-belih i do nedavno trener Saša Ilić, kao i Igor Duljaj, Đorđe Tomić, Goran Trobok, Miloš Đelmaš, Rade Bogdanović...

Foto: FOTO: F.S./ATAImages

POGLEDAJ GALERIJU

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

18+ Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Dvostruki MVP ABA lige slobodan igrač, ostao bez ugovora u Kini
Košarka

0 0

Dvostruki MVP ABA lige slobodan igrač, ostao bez ugovora u Kini

Hrvatski reprezentativac Luka Božić ponovo je na tržištu, nakon što je njegova epizoda u kineskom Guangdung Sautern Tajgersima završena posle svega dva meseca. Iako je individualno pružao veoma dobre partije, čelnici kluba odlučili su da naprave velike promene u ekipi, što je dovelo i do rastanka sa svim stranim košarkašima.

12. 11. 2026. u 17:44

Politika
Tenis
Fudbal
LISICE UMESTO NAJVAŽNIJEG OBROKA: Hofman uhapšen dok je doručkovao

LISICE UMESTO NAJVAŽNIJEG OBROKA: Hofman uhapšen dok je doručkovao