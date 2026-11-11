MLEČNE KOCKE PRELIVENE ČOKOLADOM: Kolač toliko kremast da se topi u ustima

MLEČNI kolači su neverovatno ukusni, a ovaj preliven čokoladom postaće vaš favorit.

Foto: Printskrin Jutjub/ Lezzet Yöresi

Sastojci:

1 l mleka



125 g putera ili margarina1 čaša šećera1 kesica vanilin šećera

Za čokoladni preliv:

2 čaše mleka

2 kašike kakaoa

2 kašike skroba

3 kašike šećera

1 kašičica putera

40 g čokolade

malo kokosa

Recept za mlečni kolač preliven čokoladom:

U šerpi istopite puter, pa dodajte brašno i pržite dok ne promeni boju, uz neprestano mešanje. Zatim sipajte mleko i dobro promešajte tako da ne ostanu grudvice, pa kuvajte dok se mlečni fil ne zgusne, naravno uz neprestano mešanje. Na kraju dodajte vanilin šećer i dobro promešajte. Pokvasite vatrostalnu posudu i izbacite višak vode, pa sipajte fil za mlečni kolač i pokrijte providnom folijom, pa ostavite da se ohladi.

Dok se fil za mlečni kolač hladi, u šerpi pomešajte kakao, skrob i šećer, pa kuvajte dok se ne zgunsne, uz neprestano mešanje. Zatim dodajte puter i čokoladu i mešajte dok se ne otope. Sklonite sa vatre. Pospite mlečni kolač kokosom i izvadite iz vatrostalne posude, pa isecite kocke. Preko sipajte čokoladni preliv, pa po sredini svake kocke pospite malo kokosa.

(Stvar ukusa)