MLEČNE KOCKE PRELIVENE ČOKOLADOM: Kolač toliko kremast da se topi u ustima
MLEČNI kolači su neverovatno ukusni, a ovaj preliven čokoladom postaće vaš favorit.
Sastojci:
1 l mleka
125 g putera ili margarina
1 čaša šećera
1 kesica vanilin šećera
Za čokoladni preliv:
2 čaše mleka
2 kašike kakaoa
2 kašike skroba
3 kašike šećera
1 kašičica putera
40 g čokolade
malo kokosa
Recept za mlečni kolač preliven čokoladom:
U šerpi istopite puter, pa dodajte brašno i pržite dok ne promeni boju, uz neprestano mešanje. Zatim sipajte mleko i dobro promešajte tako da ne ostanu grudvice, pa kuvajte dok se mlečni fil ne zgusne, naravno uz neprestano mešanje. Na kraju dodajte vanilin šećer i dobro promešajte. Pokvasite vatrostalnu posudu i izbacite višak vode, pa sipajte fil za mlečni kolač i pokrijte providnom folijom, pa ostavite da se ohladi.
Dok se fil za mlečni kolač hladi, u šerpi pomešajte kakao, skrob i šećer, pa kuvajte dok se ne zgunsne, uz neprestano mešanje. Zatim dodajte puter i čokoladu i mešajte dok se ne otope. Sklonite sa vatre. Pospite mlečni kolač kokosom i izvadite iz vatrostalne posude, pa isecite kocke. Preko sipajte čokoladni preliv, pa po sredini svake kocke pospite malo kokosa.
(Stvar ukusa)
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