Torte i kolači

MLEČNE KOCKE PRELIVENE ČOKOLADOM: Kolač toliko kremast da se topi u ustima

Т. М.

11. 11. 2026. u 13:00

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MLEČNI kolači su neverovatno ukusni, a ovaj preliven čokoladom postaće vaš favorit.

МЛЕЧНЕ КОЦКЕ ПРЕЛИВЕНЕ ЧОКОЛАДОМ: Колач толико кремаст да се топи у устима

Foto: Printskrin Jutjub/ Lezzet Yöresi

Sastojci:

1 l mleka

1 čaša brašna
125 g putera ili margarina
1 čaša šećera
1 kesica vanilin šećera

Za čokoladni preliv:
2 čaše mleka
2 kašike kakaoa
2 kašike skroba
3 kašike šećera
1 kašičica putera
40 g čokolade
malo kokosa

Recept za mlečni kolač preliven čokoladom: 

U šerpi istopite puter, pa dodajte brašno i pržite dok ne promeni boju, uz neprestano mešanje. Zatim sipajte mleko i dobro promešajte tako da ne ostanu grudvice, pa kuvajte dok se mlečni fil ne zgusne, naravno uz neprestano mešanje. Na kraju dodajte vanilin šećer i dobro promešajte. Pokvasite vatrostalnu posudu i izbacite višak vode, pa sipajte fil za mlečni kolač i pokrijte providnom folijom, pa ostavite da se ohladi.

Dok se fil za mlečni kolač hladi, u šerpi pomešajte kakao, skrob i šećer, pa kuvajte dok se ne zgunsne, uz neprestano mešanje. Zatim dodajte puter i čokoladu i mešajte dok se ne otope. Sklonite sa vatre. Pospite mlečni kolač kokosom i izvadite iz vatrostalne posude, pa isecite kocke. Preko sipajte čokoladni preliv, pa po sredini svake kocke pospite malo kokosa.

(Stvar ukusa)

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