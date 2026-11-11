KREMLJ OKREĆE LEĐA BRISELU, A OTVARA VRATA VAŠINGTONU! Peskov: Evropa ne pokazuje želju za mirom, sa Amerikom nastavljamo kontakte
IZJAVE evropskih zvaničnika za sada ne ukazuju na njihovu želju da doprinesu napretku ka mirnom rešenju sukoba u Ukrajini, izjavio je portparol ruskog predsednika Dmitrij Peskov.
Prema njegovim rečima, Moskva trenutno nema konkretnu predstavu o tome kako bi mogao da izgleda dijalog sa evropskim zemljama, ali će se to pitanje u određenoj fazi nesumnjivo naći na dnevnom redu.
Istovremeno, Peskov je potvrdio da će Rusija nastaviti kontakte sa Sjedinjenim Američkim Državama.
On je naglasio da je pitanje rešavanja ukrajinskog sukoba, na ovaj ili onaj način, prisutno u agendi kontakata Moskve i Vašingtona na najvišem nivou.
Peskov je takođe naglasio da predstavnici evropskih zemalja nisu učestvovali u pregovorima u Abu Dabiju, koji su, kako je i bilo planirano i dogovoreno, održani isključivo u trilateralnom formatu, uz učešće delegacija Rusije, Sjedinjenih Američkih Država i Ukrajine.
Govoreći o pregovorima, portparol Kremlja je saopštio da će ruski predsednik Vladimir Putin dobiti detaljan izveštaj o njihovim rezultatima.
Ušakov ne isključuje novu posetu Vitkofa i Kušnera Moskvi
Pomoćnik predsednika Rusije Jurij Ušakov nije isključio mogućnost da specijalni izaslanici američkog predsednika Donalda Trampa, Stiv Vitkof i Džared Kušner, ponovo posete Moskvu.
- Ne isključujem mogućnost da dođu u Moskvu - rekao je Ušakov za Telegram kanal „Junašev lajv - odgovarajući na pitanje da li će Vitkof i Kušner doputovati u rusku prestonicu.
(Sputnjik)
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