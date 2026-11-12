Andrija Maksimović odbio Orliće, pa zaigrao svih 90 minuta za Lajpcig (VIDEO)
Nemački tim poražen je od Mlade Boleslav u prijateljskoj utakmici u kojoj je viđeno devet golova.
Mladi srpski vezista Andrija Maksimović je prema rečima selektora A selekcije Srbije Veljka Paunovića odbio poziv mlade reprezentacije (u21), a umesto nastupa za "orliće" dobio je priliku da odigra svih 90 minuta u prijateljskom meču Lajpciga i Mlade Boleslav.
Ipak, srpski vezista nije uspeo da proslavi punu minutažu pobedom, pošto su Česi slavili rezultatom 5:4 (3:2).
Mlada Boleslav je dva puta stizala do prednosti u prvom delu, ali su Esteve i Kristofer Enkunku doneli preokret Lajpcigu. Domaći su kasnije vodili i sa 4:3, međutim, Matej Hibs i Jan Jinoh su u završnici postavili konačan rezultat i doneli pobedu češkom sastavu.
Za Maksimovića je ovo još jedna prilika da se nametne u ekipi u kojoj je prošle sezone uglavnom čekao šansu sa klupe ili tribina. Ove takmičarske godine dobija znatno više prostora, pošto je do sada sakupio 325 minuta na osam utakmica u svim takmičenjima.
Vezista iz Novog Pazara postigao je dva gola ove sezone, uz jednu asistenciju u svim takmičenjima.
Podsetimo, prema rečima selektora Srbije Veljka Paunovića, Maksimović se protivio planu da nastupa za mladu reprezentaciju u novembarskom prozoru, zbog čega ovog četvrtka nije bio u sastavu "orlića" za prijateljsku utakmicu sa Severnom Makedonijom u Novom Sadu (2:0). Umesto toga, obaveze je imao u Nemačkoj, gde je dobio priliku da se nametne Demikelisu.
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