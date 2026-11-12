SPREMAJU SE OČAS POSLA: Sočne lepinjice punjene spanaćem i mladim sirom, idealne za doručak užinu, ili večeru (VIDEO)
LEPINjICE punjene spanaćem i mladim sirom su savršene za doručak, užinu, pa čak i večeru. Brzo se pripremaju i vrlo su bogate filom.
Sastojci:
1 čen belog luka, vrlo sitno iseckan
1 kašika limunovog soka
190 g mladog sira
50 g feta sira
rendana kora i sok od 1/2 limuna
sol i biber po ukusu
250 g gustog grčkog jogurta
180g brašna
1 prašak za pecivo
1 kašika rastopljenog putera
Priprema:
U činiji pomešajte brašno i jogurt. Počnite sa kašikom, a zatim prstima spojite testo. Mesite u loptu 1 minut. Dodajte još brašna ako je potrebno.
U činiji pomešajte mladi sir, fetu, seckani blanširani spanać, beli luk, limunovu koricu i sok, so i biber. Podelite testo na šest delova. Zatim lagano pobrašnite površinu. Stavite deo testa na površinu i razvaljajte u tanku palačinku. Dodajte 1-2 kašike mešavine sira. Zatim skupite ivice, stisnite, okrenite lepinju i ponovo lagano razvaljajte oklagijom.
Zagrejte tiganj na jakoj vatri. Stavite lepinjice i pržite oko 3-4 minuta, dok ne postanu zlatne i hrskave. Zatim okrenite i ostavite još 3-4 minuta. Premažite otopljenim puterom i uživajte!
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