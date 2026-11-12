Peciva i pite

SPREMAJU SE OČAS POSLA: Sočne lepinjice punjene spanaćem i mladim sirom, idealne za doručak užinu, ili večeru (VIDEO)

Т. М.

12. 11. 2026. u 16:08

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

LEPINjICE punjene spanaćem i mladim sirom su savršene za doručak, užinu, pa čak i večeru. Brzo se pripremaju i vrlo su bogate filom.

СПРЕМАЈУ СЕ ОЧАС ПОСЛА: Сочне лепињице пуњене спанаћем и младим сиром, идеалне за доручак ужину, или вечеру (ВИДЕО)

Foto: Instagram/ georginaelizat

Sastojci:

1 čen belog luka, vrlo sitno iseckan

100 g spanaća (blanširati i iscediti višak vode)
1 kašika limunovog soka
190 g mladog sira
50 g feta sira
rendana kora i sok od 1/2 limuna
sol i biber po ukusu
250 g gustog grčkog jogurta
180g brašna
1 prašak za pecivo
1 kašika rastopljenog putera

 

Priprema:

U činiji pomešajte brašno i jogurt. Počnite sa kašikom, a zatim prstima spojite testo. Mesite u loptu 1 minut. Dodajte još brašna ako je potrebno.

U činiji pomešajte mladi sir, fetu, seckani blanširani spanać, beli luk, limunovu koricu i sok, so i biber. Podelite testo na šest delova. Zatim lagano pobrašnite površinu. Stavite deo testa na površinu i razvaljajte u tanku palačinku. Dodajte 1-2 kašike mešavine sira. Zatim skupite ivice, stisnite, okrenite lepinju i ponovo lagano razvaljajte oklagijom.

Zagrejte tiganj na jakoj vatri. Stavite lepinjice i pržite oko 3-4 minuta, dok ne postanu zlatne i hrskave. Zatim okrenite i ostavite još 3-4 minuta. Premažite otopljenim puterom i uživajte!

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
LISICE UMESTO NAJVAŽNIJEG OBROKA: Hofman uhapšen dok je doručkovao

LISICE UMESTO NAJVAŽNIJEG OBROKA: Hofman uhapšen dok je doručkovao