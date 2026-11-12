SPREMAJU SE OČAS POSLA: Sočne lepinjice punjene spanaćem i mladim sirom, idealne za doručak užinu, ili večeru (VIDEO)

LEPINjICE punjene spanaćem i mladim sirom su savršene za doručak, užinu, pa čak i večeru. Brzo se pripremaju i vrlo su bogate filom.

Foto: Instagram/ georginaelizat

Sastojci:

1 čen belog luka, vrlo sitno iseckan



Priprema:

1 kašika limunovog soka190 g mladog sira50 g feta sirarendana kora i sok od 1/2 limunasol i biber po ukusu250 g gustog grčkog jogurta180g brašna1 prašak za pecivo1 kašika rastopljenog putera

U činiji pomešajte brašno i jogurt. Počnite sa kašikom, a zatim prstima spojite testo. Mesite u loptu 1 minut. Dodajte još brašna ako je potrebno.

U činiji pomešajte mladi sir, fetu, seckani blanširani spanać, beli luk, limunovu koricu i sok, so i biber. Podelite testo na šest delova. Zatim lagano pobrašnite površinu. Stavite deo testa na površinu i razvaljajte u tanku palačinku. Dodajte 1-2 kašike mešavine sira. Zatim skupite ivice, stisnite, okrenite lepinju i ponovo lagano razvaljajte oklagijom.

Zagrejte tiganj na jakoj vatri. Stavite lepinjice i pržite oko 3-4 minuta, dok ne postanu zlatne i hrskave. Zatim okrenite i ostavite još 3-4 minuta. Premažite otopljenim puterom i uživajte!