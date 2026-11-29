Iz francuskog Ministarstva unutrašnjih poslova, kako se sumnja, curile su poverljive informacije u korist Nacionalnog okupljanja Marin Le Pen, vezane za sudske istrage koje se vode protiv ove stranke.

Foto: Goran Čvorović

To je prouzrokovalo veliku aferu koja potresa francusku političku scenu, na pet meseci od predsedničkih izbora.

U središtu afere našao se aktuelni prefekt regiona Centar – Dolina Loare Ig Mutu (58), nekadašnji generalni sekretar Ministarstva unutrašnjih poslova. Posle razgovora s resornim ministrom Loranom Ninjezom, Mutu je zatražio da bude razrešen dužnosti. Vlada je prihvatila njegov zahtev.

Do otkrića se došlo gotovo slučajno, u okviru druge istrage. Prilikom pretresa stana Frederika Šatijona, dugogodišnjeg prijatelja Marin Le Pen, u Rimu, istražitelji su pronašli kopiju elektronske poruke jedne službenice francuskog Ministarstva unutrašnjih poslova, upućene njenim pretpostavljenima.

U njoj se, kako je otkrio pariski "Mond", detaljno izveštava o pitanjima koja su joj postavljali istražitelji i odgovorima koje je dala u vezi sa sumnjivim finansiranjem izbornih kampanja Nacionalnog okupljanja 2022. i 2024. godine. Šatijonove firme godinama su pružale usluge ovoj stranci u organizovanju izbornih kampanja.

Sudska istraga otvorena je krajem jula zbog sumnji u kršenje profesionalne tajne i tajnosti istrage, kao i neovlašćeno posedovanje pribavljenih informacija. Pretresene su prostorije ministarstva i sedište Nacionalnog okupljanja.

Dodatno iznenađenje izazvalo je to što su istražitelji tokom pretresa partijskog sedišta tamo nedavno zatekli i jednog od zamenika pariskog tužioca, Kristijana de Rokinija. On je objasnio da je došao da se vidi s poznanikom i da njegova poseta nema veze s profesionalnim dužnostima. Ministar pravde Žerald Darmanen naložio je pokretanje administrativne istrage o postupanju ovog tužioca.

Marin Le Pen je istakla da od prefekta nikada nije dobila, niti tražila poverljive informacije, ali da ne može da kaže da li ih je dobio neko drugi iz njene stranke. Mutu je, s druge strane, poručio da je žrtva "lova na veštice" i da je gnusno predstavljati ga kao "krticu". Ministar Ninjez je najavio da će izreći sankcije, ukoliko se utvrdi krivica. Za sada niko nije zvanično optužen.