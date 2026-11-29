Portugalac grabi ka hiljaditom golu u karijeri.

FOTO: Fayez NURELDINE / AFP / Profimedia

Kristijano Ronaldo je nedavno u saudijskoj PRO ligi postigao 987. gol u karijeri.

Bilo je to u porazi od Al Ahlija (1:3), kada je i pogodio stativu, posle dosuđenog jedanaesterca.

Ipak, samo 13 golova ostalo je Portugalcu do "čarobne" brojke od 1000 pogodaka od ulaska u profesionalne vode.

Gotovo da nema kluba na svetu, kome čuvena "sedmica" nije zatresla mrežu, a da protiv njega nije igrala bar dve utakmice.

Na spisku tih timova je samo 23 imena, a u toj grupi se našao i Partizan! Podsetimo, Kristijano je dva puta odmeravao snagu sa beogradskim crno-belima. Najpre kao član Sportinga iz Lisabona (kada je bilo nerešeno).

Drugi meč istih rivala završen je pobedom kluba iz Humske, dok ni tada Ronaldo nije bio precizan.

U okršajima sa ekipom iz Humske, portugalski as je imao 17 godina.

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