Šta vezuje Partizana i Ronalda? Kristijano nikad neće zaboraviti meč protiv crno-belih!
Portugalac grabi ka hiljaditom golu u karijeri.
Kristijano Ronaldo je nedavno u saudijskoj PRO ligi postigao 987. gol u karijeri.
Bilo je to u porazi od Al Ahlija (1:3), kada je i pogodio stativu, posle dosuđenog jedanaesterca.
Ipak, samo 13 golova ostalo je Portugalcu do "čarobne" brojke od 1000 pogodaka od ulaska u profesionalne vode.
Gotovo da nema kluba na svetu, kome čuvena "sedmica" nije zatresla mrežu, a da protiv njega nije igrala bar dve utakmice.
Na spisku tih timova je samo 23 imena, a u toj grupi se našao i Partizan! Podsetimo, Kristijano je dva puta odmeravao snagu sa beogradskim crno-belima. Najpre kao član Sportinga iz Lisabona (kada je bilo nerešeno).
Drugi meč istih rivala završen je pobedom kluba iz Humske, dok ni tada Ronaldo nije bio precizan.
U okršajima sa ekipom iz Humske, portugalski as je imao 17 godina.
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