PORTPAROLKA Kancelarije za poslove Tajvana pri Državnom savetu Kine Džang Han ocenila je danas da političke promene na ostrvu Tajvan, nakon lokalnih izbora, neće uticati na "istorijski trend ujedinjenja Kine".

foto: Rich Townsend / Alamy / Profimedia

Džang je komentarišući rezultate tajvanskih lokalnih izbora rekla da je želja za mirom, razvojem, razmenom i saradnjom preovlađujuće javno mnjenje na ostrvu, preneo je "Global tajms".

Foto: Chen Zhonghao/Xinhua via AP

- Sunarodnici sa obe strane Tajvanskog moreuza dele težnju ka jačanju međusobne razmene i saradnje, kao i ka miru i stabilnosti u moreuzu - kazala je Han.

Ona je istakla da će Kancelarija nastaviti da se pridržava "principe jedne Kine" i Konsenzusa iz 1992. godine, da ujedinjuje tajvanske sunarodnike, produbljuje razmenu, saradnju i integrisani razvoj sa obe strane moreuza.

Kako je navela biće nastavljena borba protiv separatističkih snaga koje se zalažu za nezavisnost kineskog regiona Tajvana.

Kandidat opozicione prokineske tajvanske stranke Kuomintang (KMT) osvojio je većinu na lokalnim izborima u Tajpeju, a aktuelni gradonačelnik Tajpeja Čijang Van-an ponovo je izabran na tu funkciju, dok je vladajuća Demokratska napredna stranka (DPP) osvojila tri grada i pobedila u najmanje devet gradova i okruga na lokalnim izborima održanim u subotu u kineskom regionu Tajvan.

Na izborima za oko 11.000 funkcija u 22 tajvanska grada i okruga, birači su odlučivali o lokalnim predstavnicima, pri čemu su kampanje bile usmerene prvenstveno na pitanja poput saobraćaja, brige o deci i zaštite životne sredine.

Vladajuća DPP osvojila je, navodi Blumberg, tri od šest najvećih gradova, uključujući Taidžung, drugi najnaseljeniji grad na ostrvu, koji je preuzela od opozicije, kao i Tainan i Kašiung.

KMT je zadržao kontrolu nad Tajpejem, kao i nad Novim Tajpejem i Taojuanom.

(RT Balkan)

BONUS VIDEO:

KINA PRIVLAČI NAPREDNOM EKONOMIJOM I BOGATOM KULTUROM