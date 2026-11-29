Srpska muzika odavno je prešla granice naše zemlje, a domaće pesme sve češće mogu da se čuju na najrazličitijim mestima širom sveta. Za to su zaslužni i brojni sportisti koji ne kriju ljubav prema muzici sa ovih prostora, među kojima su Luka Dončić, Zlatan Ibrahimović i Novak Đoković.

FOTO: Printskrin/Instagram/ rkslechia_tm

Da srpski hitovi imaju posebnu popularnost i među stranim sportistima, pokazuje i snimak koji dolazi iz Poljske. Ovoga puta u centru pažnje našli su se fudbaleri Lehije iz Tomašova Mazovjeckog, koji su odlučili da proslavu pobede začine dobro poznatom pesmom Nedeljka Bajića Baje.

Na zvaničnom Instagram profilu poljskog kluba objavljen je snimak slavlja u svlačionici, a u pozadini se čuje čuveni hit „Koktel ljubavi“.

Sudeći po atmosferi na snimku, fudbalerima nije bilo potrebno mnogo da se prepuste ritmu srpske pesme i naprave sjajnu atmosferu nakon trijumfa.

Još jedan dokaz da dobra muzika ne poznaje granice, a da se srpski hitovi očigledno odlično primaju i daleko od naših prostora.

Snimak slavlja uz Bajinu pesmu možete pogledati u nastavku teksta.