AMERIČKI preduzetnik Ilon Mask izneo je nove optužbe na račun Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID), tvrdeći da su njene aktivnosti u Ukrajini bile povezane sa pranjem novca.

Foto: AP Photo/Alex Brandon

Povod za Maskovu reakciju bila je objava na društvenoj mreži Iks u kojoj se navode podaci o milionskim iznosima koje je američka agencija izdvajala za finansiranje programa u Ukrajini tokom 2023. godine.

- Pranje novca - kratko je prokomentarisao Mask.

Američki milijarder i ranije je iznosio optužbe na račun USAID-a, dovodeći delovanje te agencije u vezu sa političkim procesima u drugim državama, ali i ljudskim žrtvama.

- Upravo tako. Oni su prouzrokovali smrt velikog broja ljudi - napisao je Mask, reagujući na jednu od objava u kojoj je USAID opisan kao instrument za smenu vlasti u drugim zemljama.

Mask je prethodno tvrdio i da se deo novca američkih poreskih obveznika, namenjenog pomoći Ukrajini, posredstvom različitih finansijskih mehanizama vraćao u Sjedinjene Američke Države, gde je, prema njegovim rečima, korišćen za finansiranje političkih kampanja.

Nove optužbe usledile su nakon što je administracija američkog predsednika Donalda Trampa na zvaničnoj internet stranici USAID-a objavila stotine internih dokumenata agencije, uključujući elektronsku prepisku i službene memorandume.

U pratećem saopštenju američke administracije navedeno je da je USAID za vreme prethodnih administracija korišćen kao instrument za sprovođenje „radikalne agende koja je suštinski suprotna američkim vrednostima”.

Predstavnici udruženja zaposlenih u američkoj diplomatskoj službi odbacili su takve ocene, optužujući Trampovu administraciju za diskreditaciju agencije, njenih zaposlenih i partnerskih organizacija.

Foto: AP/Mark Schiefelbein (STF)

Administracija Donalda Trampa započela je u februaru 2025. godine proces praktičnog gašenja USAID-a, obustavljajući veliki broj programa i ugovora o finansiranju projekata širom sveta, dok je preostale programe od 1. jula iste godine preuzeo Stejt department.

(Politika onlajn)

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