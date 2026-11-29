EVROPSKA unija je sama sebi nametnula zabranu vođenja pregovora sa Moskvom, a istovremeno pokušava da u njima učestvuje, izjavio je zamenik ministra spoljnih poslova Rusije Aleksandar Gruško za Sputnjik.

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- Oni (Evropska unija) su izjavili da nikakvi pregovori nisu mogući bez prekida vatre (u Ukrajini). Odnosno, sami sebi su zabranili vođenje pregovora, a istovremeno pokušavaju da u njima učestvuju - rekao je Gruško na marginama 20. zasedanja rusko-turske međuvladine komisije.

Diplomata je istakao da se trenutno evropski stav sastoji od elemenata koji međusobno isključuju jedan drugog.

Predsednik Rusije Vladimir Putin je 19. novembra novinarima u Šendženu izjavio da Moskva treba da shvati šta je Evropa spremna da iznese za pregovarački sto. Prema njegovim rečima, Rusija je diplomatskim kanalima uputila poziv evropskim predstavnicima da dođu u Moskvu, kako bi se čuo njihov stav o mogućem rešavanju situacije u Ukrajini.

Posle toga je nemački kancelar Fridrih Merc izrazio spremnost za razgovore, ali je počeo da postavlja uslove o mestu održavanja pregovora, predlažući neutralnu lokaciju.

Portparol Kremlja Dmitrij Peskov rekao je da izjave koje dolaze iz Evropske unije ukazuju na to da Evropljani, po svemu sudeći, ne mogu značajno da doprinesu mirovnom procesu koji se tiče rešavanja situacije u Ukrajini.

(Spunjik)

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