Evo gde možete da gledate uživo TV prenos meča Novi Pazar - Crvena zvezda
Fudbalere Crvene zvezde očekuje jedno od zahtevnijih gostovanja u domaćem prvenstvu. U okviru 17. kola Superlige Srbije, aktuelni šampion Srbije odmeriće snage sa Novim Pazarom, koji sa klupe predvodi dobro poznato lice – Nenad Lalatović.
Povratak temperamentnog stručnjaka na klupu Novopazaraca dodatno je podigao interesovanje pred ovaj duel. Lalatović je već nagovestio da njegov tim neće unapred odustati od borbe protiv favorita, pa crveno-bele očekuje ozbiljan izazov na gostujućem terenu.
Zvezda u Novi Pazar stiže sa ulogom favorita, imajući u vidu kvalitet igračkog kadra, status aktuelnog šampiona i činjenicu da je jedini srpski klub koji ove sezone nastupa u evropskim takmičenjima. Ipak, tradicija gostovanja u ovom gradu upozorava da Beograđane ne čeka nimalo jednostavan posao.
Domaćin će pred svojim navijačima pokušati da iskoristi prednost terena i priredi iznenađenje, dok će ekipa iz Ljutice Bogdana želeti da osvoji nova tri boda i nastavi borbu za vrh tabele.
Utakmica između Novog Pazara i Crvene zvezde igra se od 15.30 časova, uz direktan prenos na televiziji Arena Sport Premium 1.
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