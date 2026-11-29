Fudbalere Crvene zvezde očekuje jedno od zahtevnijih gostovanja u domaćem prvenstvu. U okviru 17. kola Superlige Srbije, aktuelni šampion Srbije odmeriće snage sa Novim Pazarom, koji sa klupe predvodi dobro poznato lice – Nenad Lalatović.

Foto: BRUNO FAHY / Belga Press / Profimedia

Povratak temperamentnog stručnjaka na klupu Novopazaraca dodatno je podigao interesovanje pred ovaj duel. Lalatović je već nagovestio da njegov tim neće unapred odustati od borbe protiv favorita, pa crveno-bele očekuje ozbiljan izazov na gostujućem terenu.

Zvezda u Novi Pazar stiže sa ulogom favorita, imajući u vidu kvalitet igračkog kadra, status aktuelnog šampiona i činjenicu da je jedini srpski klub koji ove sezone nastupa u evropskim takmičenjima. Ipak, tradicija gostovanja u ovom gradu upozorava da Beograđane ne čeka nimalo jednostavan posao.

Domaćin će pred svojim navijačima pokušati da iskoristi prednost terena i priredi iznenađenje, dok će ekipa iz Ljutice Bogdana želeti da osvoji nova tri boda i nastavi borbu za vrh tabele.

Utakmica između Novog Pazara i Crvene zvezde igra se od 15.30 časova, uz direktan prenos na televiziji Arena Sport Premium 1.