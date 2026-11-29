Fudbaleri Palmeirasa novi su šampioni Južne Amerike! Brazilski velikan osvojio je Kopa Libertadores, pošto je u finalu u Montevideu savladao argentinski Estudijantes rezultatom 1:0 i četvrti put u klupskoj istoriji podigao najvredniji trofej južnoameričkog fudbala.

FOTO: Tanjug/AP Photo/Natacha Pisarenko

Junak velikog finala bio je Ramon Sosa, koji je u 52. minutu postigao jedini pogodak na utakmici i doneo ogromno slavlje navijačima brazilskog kluba. Velike zasluge za gol pripadaju i Džonu Arijasu, koji je sjajno asistirao svom saigraču.

Palmeiras je tako krunisao uspešnu sezonu i ponovo se popeo na kontinentalni tron. Prethodno je najprestižnije klupsko takmičenje Južne Amerike osvajao 1999, 2020. i 2021. godine, a sada je stigao do četvrtog pehara i pridružio se društvu najuspešnijih klubova u istoriji Kopa Libertadores.

Sa druge strane, Estudijantes nije uspeo da ponovi uspeh iz 1968. godine, kada je u finalu upravo protiv Palmeirasa stigao do kontinentalne titule. Argentinski klub u svojim vitrinama ima ukupno četiri trofeja ovog takmičenja.

KO JE NAJUSPEŠNIJI U ISTORIJI?

Na vrhu večne liste osvajača Kopa Libertadores i dalje se nalazi argentinski Independijente sa sedam titula. Boka Juniors ima šest, dok je urugvajski Penjarol osvojio pet trofeja.

Palmeiras se novim trijumfom pridružio grupi klubova sa četiri osvojena pehara, u kojoj su još Estudijantes, River Plejt i brazilski Flamengo.

Brazilski velikan tako je još jednom potvrdio status jednog od najvećih klubova južnoameričkog fudbala, a pobedom nad argentinskim predstavnikom stigao je do četvrte kontinentalne krune.