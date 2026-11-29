PALMEIRAS PONOVO VLADA JUŽNOM AMERIKOM: Sosa srušio Estudijantes za četvrtu titulu Kopa Libertadores!
Fudbaleri Palmeirasa novi su šampioni Južne Amerike! Brazilski velikan osvojio je Kopa Libertadores, pošto je u finalu u Montevideu savladao argentinski Estudijantes rezultatom 1:0 i četvrti put u klupskoj istoriji podigao najvredniji trofej južnoameričkog fudbala.
Junak velikog finala bio je Ramon Sosa, koji je u 52. minutu postigao jedini pogodak na utakmici i doneo ogromno slavlje navijačima brazilskog kluba. Velike zasluge za gol pripadaju i Džonu Arijasu, koji je sjajno asistirao svom saigraču.
Palmeiras je tako krunisao uspešnu sezonu i ponovo se popeo na kontinentalni tron. Prethodno je najprestižnije klupsko takmičenje Južne Amerike osvajao 1999, 2020. i 2021. godine, a sada je stigao do četvrtog pehara i pridružio se društvu najuspešnijih klubova u istoriji Kopa Libertadores.
Sa druge strane, Estudijantes nije uspeo da ponovi uspeh iz 1968. godine, kada je u finalu upravo protiv Palmeirasa stigao do kontinentalne titule. Argentinski klub u svojim vitrinama ima ukupno četiri trofeja ovog takmičenja.
KO JE NAJUSPEŠNIJI U ISTORIJI?
Na vrhu večne liste osvajača Kopa Libertadores i dalje se nalazi argentinski Independijente sa sedam titula. Boka Juniors ima šest, dok je urugvajski Penjarol osvojio pet trofeja.
Palmeiras se novim trijumfom pridružio grupi klubova sa četiri osvojena pehara, u kojoj su još Estudijantes, River Plejt i brazilski Flamengo.
Brazilski velikan tako je još jednom potvrdio status jednog od najvećih klubova južnoameričkog fudbala, a pobedom nad argentinskim predstavnikom stigao je do četvrte kontinentalne krune.
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