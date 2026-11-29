Crveno-belima ne cvetaju ruže u najelitnijem evropskom klupskom takmičenju.

Photo: Dusan Milenkovic/ATAImages

Košarkaši Crvene zvezde nedavno su pred svojim navijačima doživeli ubedljiv poraz od Virtusa.

Tim iz Bolonje slavio je 24 poena razlike u Beogradskoj areni (84:108), čime je donekle pokvario sliku o prethodnim sjajnim rezultatima čete Ibona Navara.

Zbog reprezentativne pauze, posle te utakmice, igrači su se spakovali i otišli ekspresno na (ne)zasluženi odmor, pa je sportski komentator Darko Plavšić uputio niz kritika na njihov potez i rezultate.

U podkastu 4h10 Mozzart Sporta on je napomenuo, da se Virtus odlepio u trećoj četvrtini, što ne sme da se dešava ozbiljnim timovima, kao ni da Zvezdini košarkaši nisu igrali nikad pre u boljim uslovima i zarađivali veće plate, ali da olako shvataju sve poraze.

Plavšić se tom prilikom prisetio Miloša Teodorića, dok je igrao za CSKA i kada su Rusi u Beogradu poraženi od crveno-belih.

Foto: Printscreen/Mozzart Sport/podcast 4x10

- Dobili su slobodne dane. Sećam se kada je Miloš Teodosić igrao u CSKA. Došli su u Beograd, igrali u Areni protiv Zvezde i imali dogovor sa trenerom Itudisom da posle toga dobiju sedam slobodnih dana. Zvezda ih je razbila, ali su se svi odmah pokupili u avion i nije bilo slobodnih dana. Možete li da zamislite da sada dođe Navaro i kaže igračima da posle ovakve utakmice nema odmora i da moraju da ostanu? Ova utakmica je zaslužila takvu reakciju. Žao mi je što se takve stvari ne dešavaju. Neka su oni živi i zdravi, ali nikada nisu igrali u boljim uslovima. Nikada nisu zarađivali više novca, a čini se da im porazi nikada lakše nisu padali. To smeta! Međutim, nije problem samo u tome što smeta, već i u tome što nas sve zajedno čini letargičnima. To se oseća i među navijačima Zvezde i Partizana. Atmosfera više nije kao nekada. Sve ovo ima smisla ako se na kraju ode u četvrtfinale ili na Fajnal-for - rekao je Plavšić.

Izabranici Ibona Navara su očajno odigrali poslednjih deset minuta...

- Ne kažem da bi to napravilo suštinsku razliku. Sećamo se Istanbula, kada je Larkin provukao Kaliniću loptu kroz noge, a on mu pokazao da to ne bi trebalo da radi. Oni su se na kraju grle... Moraš nekako da reaguješ u takvim situacijama, a Zvezdini igrači to nisu uradili. Ima ekipa koje su čak i skuplje od Zvezdine, koje su dovele sve što se novcem može kupiti, a igraju lošu košarku. Zvezda ne može da se takmiči sa tim ekipama kada je reč o trošenju novca, ali mora da napravi tim koji će se više boriti od onoga što je pokazao protiv Virtusa. Zvezda ima kvalitet i može da pobedi i u Istanbulu. Međutim, ostaje ozbiljno pitanje da li su ovi igrači sposobni da naprave iskorak kada se bude vodila bitka za plasman u četvrtfinale. Njihove mogućnosti i želja da to ostvare ostavljaju veliki znak pitanja. Zvezdina pobeda u Barseloni gubi na težini kada se ovako izgubi od Virtusa, koji je nadigrao crveno-bele. Italijani su doveli pet-šest pojačanja, ali ne igrače evroligaškog kalibra. Ipak, fizički su bili bolji, skakački dominantniji i nadmoćniji u gotovo svakom segmentu. Ne sme da se dogodi da početkom treće četvrtine u Beogradu gubiš od takve ekipe. Igraš pred svojim navijačima jednu od osam utakmica u mesec i po dana, dobio si njihovu podršku, čak i posle utakmice, iako je nisi zaslužio. Moraš da misliš na ovaj meč sve vreme do kraja sezone.

Photo: Dusan Milenkovic/ATAImages

Prema njegovim rečima, ponajbolji igrači iz prošle sezone, Džered Batler i Čima Moneke nisu na nivou prethodnih partija:

- Pristup, način na koji je utakmica odigrana, priprema... Nekada bi ono što je Zvezda prikazala protiv Virtusa u drugom poluvremenu bilo propraćeno ozbiljnim zvižducima, i to potpuno zasluženo. Ne treba nikoga gađati kamenjem, ali kritika mora da postoji. Ponašanje igrača bilo je problematično. Da je Zvezdin napad bio bolji, Virtus ne bi mogao toliko da trči. Znam da se Batler i Nvora neće promeniti. Nemaju tu vatru koja je potrebna da se izvuče izgubljena utakmica, da se bori do kraja i da se kopa za svaku loptu. To je jednostavno takav tip igrača i navijači Crvene zvezde su počeli da žive sa tim. Ovaj poraz je pretežak na mnogo nivoa i ne sme da se shvati po principu „lako ćemo“. Možda će Zvezda pobediti u Istanbulu, ali do pobeda će dolaziti samo ako se nešto bude radilo drugačije. Ovako, čas igraju dobro, čas loše, u zavisnosti od toga na koju nogu ustanu. Ne znaš šta da očekuješ od ekipe. Teško je tako pronaći kontinuitet i napraviti iskorak.

Podsetio je Plavšić na potez Nvore kada nije dodao loptu saigrači, posle čega je sve krenulo nizbrdo:

- Situacija koja najbolje definiše Zvezdu kao ekipu, dogodila se kada je Nvora u kontranapadu dva na jedan, u trenutku kada je Zvezda lomila otpor Virtusa, odlučio da ne doda loptu saigraču koji je prethodno pogodio dve vezane trojke. Imam problem sa tim što mu nije dodao loptu. Ni Monekeu to nije prijalo, što se jasno videlo. Kolaps je počeo kada je Nvora u trećoj četvrtini primio trojku nakon što je protivnički igrač samo protrčao pored njega. Navaro je tada potpuno izgoreo. Tada je utakmica praktično bila završena. - zaključio je Plavšić.

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