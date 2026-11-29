KIJEV DOLIVA ULJE NA VATRU, A OD ZAPADA TRAŽI ŠTIT: Mirošnik otkrio šta stoji iza poteza Ukrajine
UKRAJINA prvo provocira Rusiju na uzvratne udare, a zatim od Zapada traži naoružanje, konkretno rakete za protivvazdušnu odbranu, i kasnije je revoltirana kada te zemlje izjave da više ne mogu da obezbeđuju takve isporuke, izjavio je izaslanik Ministarstva spoljnih poslova Rusije zadužen za zločine kijevskog režima Rodion Mirošnik.
- Njih (ukrajinske vlasti) uopšte ne zanima mišljenje stanovništva. Za njih su ljudski životi samo resurs za mobilizaciju - istakao je Mirošnik.
Prema njegovim rečima, Kijev smatra da su zapadne zemlje dužne da ga snabdevaju svim potrebnim.
Kijev prvo sam eskalira situaciju, a zatim se pravi da nije očekivao odgovor od Moskve, naveo je diplomata.
- Ako pogledate trend, Ukrajina konstantno inicira periode eskalacije, neprestano zaoštrava situaciju. Od početka godine, ukrajinska strana je izvela napade na gotovo 400 autobusa. Ranije su takvi incidenti bili ređi, češće su predstavljali samo kolateralnu štetu, ali sada su to namerna, ciljana dejstva. Zar ste zaista mislili da to neće imati nikakve posledice? Kada ste počinjali aktivno da blokirate gradove ili uništavate trafostanice, zar ste zaista verovali da niko neće odgovoriti vojnim dejstvima? - upitao je Mirošnik.
On je dodao da kijevski režim ne teži očuvanju Ukrajine.
- Oni (ukrajinske vlasti) sanjaju o životu negde daleko, u toplim, prijatnim zemljama, sa novčanikom punim ukradenog novca. Kada se čovek zaista brine o svojoj zemlji i budućnosti svog naroda, nikada se neće tako ponašati. Nikada neće smišljati strategiju koja predviđa uzvratne mere, reakcijui teške posledice. Stoga je ovo kratkovremeni režim, koji nema nameru da zaštiti stanovništvo zemlje ni njenu privredu - objasnio je Mirošnik.
Prema njegovom mišljenju, ukrajinske vlasti ne pokušavaju da sačuvaju zemlju, jer ne smatraju sebe njenim delom.
- Oni su sebe odavno svrstali u deo neke globalne elite koja može da živi daleko izvan granica zemlje. Za njih je ova zemlja sada samo resurs koji se može iskoristiti za nanošenje štete susednoj Rusiji. Upravo zato nemaju nikakvih ograničenja kada daju dugoročna obećanja: mogu da obećaju šta god požele za neki budući trenutak, savršeno svesni da ta budućnost nikada neće doći - zaključio je Mirošnik.
(Sputnjik)
BONUS VIDEO:
RUSIJA LANSIRALA RAKETU: Pogledajte trenutak lansiranja
Preporučujemo
RUSKI DRONOVI RASPALILI GDE NAJVIŠE BOLI: Evo šta je sve razoreno tokom noći
29. 11. 2026. u 08:49
ZELENSKI PLANIRA JOŠ NAPADA NA KRIMSKI MOST: Hoće da ga potpuno uništi
28. 11. 2026. u 16:05
KUŠNER UZDRMAO KIJEV I EU: Izjave o Putinu im nisu po volji
28. 11. 2026. u 14:34
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
18+ Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
KURTI NAPAO SRBIJU U TIRANI, MAVRIĆ SA OSMEHOM U NjEGOVOM DRUŠTVU: "Put ka preokretu otvoren sa novom vladom iz studentskog pokreta"
LAŽNI kosovski premijer Aljbin Kurti iskoristio je priliku da ponovo napadne Srbiju na samitu lidera posvećenom Planu rasta Evropske unije za Zapadni Balkan u Tirani. Samitu je prisustvovao i potpredsednik Narodne skupštine Adem Mavrić.
28. 11. 2026. u 13:07
Partizan razbio večitog rivala: Na krilima Grobara crno-beli ubedljivo slavili protiv Zvezde
Rukometaši Partizana pobedili su večeras na svom terenu Crvenu zvezdu rezultatom 32:24 u meču 10. kola ARKUS lige.
20. 11. 2026. u 19:57
HIT PITANjE NA MREŽAMA: Da li Radomir Saičić fenira obrve (FOTO)
DANAS je akademik Radomir Saičić predstavljen kao kandidat Studentske liste za predsednika Srbije, a društvene mreže su se usijale od komentara zbog jednog detalja.
27. 11. 2026. u 16:32
Komentari (0)