UKRAJINA prvo provocira Rusiju na uzvratne udare, a zatim od Zapada traži naoružanje, konkretno rakete za protivvazdušnu odbranu, i kasnije je revoltirana kada te zemlje izjave da više ne mogu da obezbeđuju takve isporuke, izjavio je izaslanik Ministarstva spoljnih poslova Rusije zadužen za zločine kijevskog režima Rodion Mirošnik.

foto: Evgeny Biyatov / Sputnik / Profimedia

- Njih (ukrajinske vlasti) uopšte ne zanima mišljenje stanovništva. Za njih su ljudski životi samo resurs za mobilizaciju - istakao je Mirošnik.

Prema njegovim rečima, Kijev smatra da su zapadne zemlje dužne da ga snabdevaju svim potrebnim.

Kijev prvo sam eskalira situaciju, a zatim se pravi da nije očekivao odgovor od Moskve, naveo je diplomata.

- Ako pogledate trend, Ukrajina konstantno inicira periode eskalacije, neprestano zaoštrava situaciju. Od početka godine, ukrajinska strana je izvela napade na gotovo 400 autobusa. Ranije su takvi incidenti bili ređi, češće su predstavljali samo kolateralnu štetu, ali sada su to namerna, ciljana dejstva. Zar ste zaista mislili da to neće imati nikakve posledice? Kada ste počinjali aktivno da blokirate gradove ili uništavate trafostanice, zar ste zaista verovali da niko neće odgovoriti vojnim dejstvima? - upitao je Mirošnik.

On je dodao da kijevski režim ne teži očuvanju Ukrajine.

- Oni (ukrajinske vlasti) sanjaju o životu negde daleko, u toplim, prijatnim zemljama, sa novčanikom punim ukradenog novca. Kada se čovek zaista brine o svojoj zemlji i budućnosti svog naroda, nikada se neće tako ponašati. Nikada neće smišljati strategiju koja predviđa uzvratne mere, reakcijui teške posledice. Stoga je ovo kratkovremeni režim, koji nema nameru da zaštiti stanovništvo zemlje ni njenu privredu - objasnio je Mirošnik.

Prema njegovom mišljenju, ukrajinske vlasti ne pokušavaju da sačuvaju zemlju, jer ne smatraju sebe njenim delom.

- Oni su sebe odavno svrstali u deo neke globalne elite koja može da živi daleko izvan granica zemlje. Za njih je ova zemlja sada samo resurs koji se može iskoristiti za nanošenje štete susednoj Rusiji. Upravo zato nemaju nikakvih ograničenja kada daju dugoročna obećanja: mogu da obećaju šta god požele za neki budući trenutak, savršeno svesni da ta budućnost nikada neće doći - zaključio je Mirošnik.

(Sputnjik)

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