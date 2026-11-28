Senzacija na Santijago Bernabeu: Alaves srušio Kralja, Belingem "pocrveneo"
Ozbiljan udarac za tim Žozea Murinja u borbi za titulu.
Fudbaleri Alavesa priredili su veliko iznenađenje u 14. kolu LaLige, pošto su na stadionu „Santijago Bernabeu“ savladali Real Madrid sa 2:1. Gosti su do velikog trijumfa stigli golovima Tonija Martinesa i Anhela Peresa, dok je jedini pogodak za domaćina postigao Kilijan Mbape.
Poraz madridskog tima dodatno je obeležilo isključenje Džuda Belingema u 88. minutu. Vezista je dobio drugi žuti karton zbog simuliranja penala, nakon što je sudija Soto Grado na poziv VAR sobe pregledao snimak situacije i preinačio svoju odluku.
Alaves je poveo u 22. minutu, kada je Martines iskoristio grešku Hujsena, zaobišao Kurtou i poslao loptu u mrežu. Gost je u nastavku čak uspeo da postigne pogodak preko Rebača, ali je on poništen zbog minimalnog ofsajda.
Umesto izjednačenja, usledio je novi udarac za Real: Anhel Peres je u 61. minutu iskoristio dodavanje Marijana Dijasa i udvostručio prednost gostiju.
Mbape je osam minuta kasnije smanjio zaostatak preciznim udarcem levom nogom, čime je vratio nadu domaćinu. Real je nastavio sa napadima, ali do izjednačenja nije stigao, a Belingemovo isključenje u samoj završnici mu je dodatno otežao posao.
Golove sa utakmice pogledajte OVDE.
Tim Žozea Murinja prekinuo je niz od 10 uzastopnih pobeda u svim takmičenjima i sada je trećeplasirani na tabeli španskog prvenstva sa 33 boda, jednim manje od Atletika i tri manje od Barselone, koja u nedelju gostuje Deportivu. Alaves je posle pobede stigao do 19 bodova i zauzima osmo mesto, uz isti učinak kao Bilbao i Sevilja.
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