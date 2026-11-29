DRAMATIČNO U HRVATSKOJ, AKTIVIRANO CRVENO UPOZORENJE: Pag odsečen od kopna, očekuju se udari bure do 160 kilometara na sat
Zbog nepovoljnih vremenskih uslova na autoputevima i brojnim državnim putevima u Hrvatskoj na snazi su ograničenja, a ostrvo Pag odsečen je od kopna zbog prekida trajektne linije i zatvaranja Paškog mosta.
Zbog olujnog vetra na više saobraćajnica u priobalju na snazi su zabrane i ograničenja prometa, a pojedini putevi zatvoreni su za sve grupe vozila.
Za sav saobraćaj zatvoren je autoput A1 između čvorova Sveti Rok i Posedarje, Jadranska magistrala između Karlobaga i Svete Marije Magdalene, državna cesta Maslenica – Zaton Obrovački, Paški most i omiška obilaznica. Saobraćaj je otežan i u unutrašnjosti, gde mestimično pada slab sneg ili susnježica, prenosi Dnevnik.hr.
Zbog vremenskih uslova na snazi su i dodatna ograničenja za autobuse na sprat, motocikle, vozila s prikolicama, dostavna vozila i vozila s natkrivenim tovarnim prostorom na pojedinim putevima u priobalju.
Posebno je otežana saobraćajna povezanost ostrva Pag s kopnom.
Trajektna linija je u prekidu, a Paški most zatvoren je za sav saobraćaj, pa trenutano nije moguć dolazak na strvo ni odlazak s njega.
U većem delu Hrvatske kolovozi su mokri ili vlažnii, a zbog niskih temperatura postoji opasnost od poledice, osobito na mostovima i nadvožnjacima.
Hrvatski Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ) izdao je crveno upozorenje za Velebitski kanal, gde se očekuju udari bure do 160 kilometara na sat, dok je za Kvarner, Kvarnerić i delove Dalmacije na snazi narandžasto upozorenje.
U unutrašnjosti Hrvatske danas se očekuju sneg i susnežica, a pahulje bi zbog jake bure mogle da stignu i do obale, posebno na području Senja.
U Gorskom kotaru i delovima Like povremeno će padati slab sneg, uz temperature veći deo dana ispod nule.
Zbog niskih temperatura postoji opasnost od poledice, a na brojnim putevima proglašeni su zimski uslovi.
HAK je apelovao na vozače da prilagode brzinu uslovima na putu i ne kreću bez propisane zimske opreme.
(Tanjug)
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