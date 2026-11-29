Zbog nepovoljnih vremenskih uslova na autoputevima i brojnim državnim putevima u Hrvatskoj na snazi su ograničenja, a ostrvo Pag odsečen je od kopna zbog prekida trajektne linije i zatvaranja Paškog mosta.

Foto: Printskrin/Jutjub/ Observator News

Zbog olujnog vetra na više saobraćajnica u priobalju na snazi su zabrane i ograničenja prometa, a pojedini putevi zatvoreni su za sve grupe vozila.

I za 7 dana prava zima na modelima. Zimska anticiklona, puno bure, suho i niske temperature zraka. 🙂 https://t.co/T9TTnBpqcp https://t.co/znHQI8lzsT — IstraMet (@IstraMet) November 29, 2026

Za sav saobraćaj zatvoren je autoput A1 između čvorova Sveti Rok i Posedarje, Jadranska magistrala između Karlobaga i Svete Marije Magdalene, državna cesta Maslenica – Zaton Obrovački, Paški most i omiška obilaznica. Saobraćaj je otežan i u unutrašnjosti, gde mestimično pada slab sneg ili susnježica, prenosi Dnevnik.hr.

Zbog vremenskih uslova na snazi su i dodatna ograničenja za autobuse na sprat, motocikle, vozila s prikolicama, dostavna vozila i vozila s natkrivenim tovarnim prostorom na pojedinim putevima u priobalju.

Posebno je otežana saobraćajna povezanost ostrva Pag s kopnom.

Trajektna linija je u prekidu, a Paški most zatvoren je za sav saobraćaj, pa trenutano nije moguć dolazak na strvo ni odlazak s njega.

U većem delu Hrvatske kolovozi su mokri ili vlažnii, a zbog niskih temperatura postoji opasnost od poledice, osobito na mostovima i nadvožnjacima.

(Tanjug)

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