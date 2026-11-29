„GASE MEDIJE KAO U KOMUNISTIČKIM FILMOVIMA!“ Vučić upozorio na „studentski teror" i najavio zakon protiv progona medija
LIDER opozicije i šef poslaničke grupe “Aleksandar Vučić - Srbija pobeđuje” Aleksandar Vučić obraćajući se građanima Srbije, istakao je da u Srbiji vlada tzv. studentski teror.
- Koje god krivično delo oni počine nikom ništa. Predaćemo sutra Narodnoj Skupštini prelog zakona o zaštiti medija, sprečavanju progona medija i o tome će Ana Brnabić i Milenko Jovanov da govore više. Od gašenja medija, počev od Informera, kao u komunističkim filmovima... To tako ide dok se jedina televizija koja jedina govori o terorisanju garađana Srbije ne ugasi. Što se tiče RTS-a oni nikada nisu bili takvom teroru izloženi. Njima je Borivoje Uskoković naredio da moraju da obezbede dosijea neposlušnih, a on je bez konkursa zaposlio i PR-a i sekretaricu i ko zna koga još. Takve su postavili za generalnog sekretara republike, najneradnije i najnestručnije, ali plenum je tako naredio. Imate takvu medijsku situaciju, zamislite televiziju koja je pozvala na debatu dva člana ZLF, od stranke koja ima 0,05%, ali oni debatuju u nečemu... Ovaj pričao na zeleno, a ova nešto glupo na levo. Suština je bila da kažu nešto protiv Vučića i dobrodošli su i to na nacionalnoj frekvenciji - naglasio je Vučić.
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